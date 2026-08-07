Wysoce skuteczny bloker piany RM 761 firmy Kärcher opracowany specjalnie do stosowania w zbiorniku na wodę zanieczyszczoną lub zbiorniku odpieniacza w urządzeniach ekstrakcyjnych, szorowarkach i odkurzaczach do pracy na mokro. Środek dodaje się bezpośrednio do zbiornika na zanieczyszczoną wodę, gdzie skutecznie zapobiega tworzeniu się piany – co jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów w sektorze czyszczenia budynków, ponieważ oznacza brak przerw w czyszczeniu. W ten sposób zbiornik na zanieczyszczoną wodę może napełnić się do końca bez zbyt wczesnego zadziałania pływaka i bez uszkodzenia turbiny ssącej.