RM 761 reduktor piany, 2.5l

Wysoce skuteczny środek odpieniający na uciążliwe tworzenie się piany w zbiornikach brudnej wody. Charakteryzuje się sprawdzoną laboratoryjnie jakością i ekonomicznym zużyciem.

Wysoce skuteczny bloker piany RM 761 firmy Kärcher opracowany specjalnie do stosowania w zbiorniku na wodę zanieczyszczoną lub zbiorniku odpieniacza w urządzeniach ekstrakcyjnych, szorowarkach i odkurzaczach do pracy na mokro. Środek dodaje się bezpośrednio do zbiornika na zanieczyszczoną wodę, gdzie skutecznie zapobiega tworzeniu się piany – co jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów w sektorze czyszczenia budynków, ponieważ oznacza brak przerw w czyszczeniu. W ten sposób zbiornik na zanieczyszczoną wodę może napełnić się do końca bez zbyt wczesnego zadziałania pływaka i bez uszkodzenia turbiny ssącej.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 2,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 5
Waga (kg) 2,1
Waga z opakowaniem (kg) 2,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 164 x 125 x 160

Właściwości

  • Wysoce skuteczny środek antypieniący
  • Skuteczny wobec piany w brudnych zbiornikach
  • Idealny do odkurzaczy piorących, szorowarek, odkurzaczy sucho - mokro
  • Szczególnie wydajny
RM 761 reduktor piany, 2.5l
RM 761 reduktor piany, 2.5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie wnętrz samochodów
  • Odkurzanie na mokro
  • Powierzchnie tekstylne
  • Czyszczenie części maszynowych