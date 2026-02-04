PC Bio 10 Środek do mycia części, 20l

Biologicznie aktywny środek czyszczący na bazie wody, o neutralnym pH, przyjazny dla skóry i rozpuszczalników. Szczególnie nadaje się do warsztatów i firm usługowych - wszędzie tam, gdzie jest potrzeba usuwania oleju, tłuszczu i sadzy z częsco. Czysci, odtłuszcza, zabezpiecza antykorozyjnie elementy wykonane z delikatnych metali.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 7
Waga (kg) 20,3
Waga z opakowaniem (kg) 21
PC Bio 10 Środek do mycia części, 20l
PC Bio 10 Środek do mycia części, 20l
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie części maszynowych
Akcesoria