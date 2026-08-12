Kwaśny (pH: 2 w koncentracie) płyn do fosfatowania. Umożliwia odtłuszczanie i fosfatowanie w jednym cyklu roboczym. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną i przygotowuje podkład o dobrej przyczepności pod lakier. W przeróbce wytwarza szare do niebieskich warstwy fosfatowanego żelaza. RM 48 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Dozowanie: 0.5-1%