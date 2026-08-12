RM 48 ASF Płynny środek do fosfatowania, 20l
Odtłuszczanie i fosfatowanie powierzchni w jednym cyklu roboczym. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną. Przygotowuje podkład o właściwej przyczepnosci pod lakier. W procesie obróbki materiału wytwarzane są barwy od szarych do niebieskich.
Kwaśny (pH: 2 w koncentracie) płyn do fosfatowania. Umożliwia odtłuszczanie i fosfatowanie w jednym cyklu roboczym. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną i przygotowuje podkład o dobrej przyczepności pod lakier. W przeróbce wytwarza szare do niebieskich warstwy fosfatowanego żelaza. RM 48 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Dozowanie: 0.5-1%
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|2
|Waga (kg)
|23,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|24,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 237 x 430
Właściwości
- Skuteczny środek odtłuszcający i fosfatujący
- Pozostawia niebiesko - żółtą warstwę żelaza
- Skutecznie chroni przed korozją przez kilka dni
- Zapewnia dobrą przyczepość pod farbę
- Łatwy w użyciu i przechowywaniu
- ph w koncentracie ok. 2
- klarowna, bezbarwna ciecz
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od VOC
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Ostrzeżenie
- H290 Może powodować korozję metali.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/ o odpornej powłoce wewnętrznej.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Urządzenia archiwalne
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
Zastosowania
- Odtłuszczanie i fosfatowanie
- Odtłuszczanie powierzchni