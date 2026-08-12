RM 48 ASF Płynny środek do fosfatowania, 20l

Odtłuszczanie i fosfatowanie powierzchni w jednym cyklu roboczym. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną. Przygotowuje podkład o właściwej przyczepnosci pod lakier. W procesie obróbki materiału wytwarzane są barwy od szarych do niebieskich.

Kwaśny (pH: 2 w koncentracie) płyn do fosfatowania. Umożliwia odtłuszczanie i fosfatowanie w jednym cyklu roboczym. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną i przygotowuje podkład o dobrej przyczepności pod lakier. W przeróbce wytwarza szare do niebieskich warstwy fosfatowanego żelaza. RM 48 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Dozowanie: 0.5-1%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 2
Waga (kg) 23,7
Waga z opakowaniem (kg) 24,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430

Właściwości

  • Skuteczny środek odtłuszcający i fosfatujący
  • Pozostawia niebiesko - żółtą warstwę żelaza
  • Skutecznie chroni przed korozją przez kilka dni
  • Zapewnia dobrą przyczepość pod farbę
  • Łatwy w użyciu i przechowywaniu
  • ph w koncentracie ok. 2
  • klarowna, bezbarwna ciecz
  • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Wolny od VOC
RM 48 ASF Płynny środek do fosfatowania, 20l
RM 48 ASF Płynny środek do fosfatowania, 20l
RM 48 ASF Płynny środek do fosfatowania, 20l
RM 48 ASF Płynny środek do fosfatowania, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/ o odpornej powłoce wewnętrznej.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Odtłuszczanie i fosfatowanie
  • Odtłuszczanie powierzchni
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