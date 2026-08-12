RM 63 Silnie zasadowy proszek do odtłuszczania części, 20kg
Usuwa uciążliwe zabrudzenia. Przeznaczony do elementów odpornych na roztwory zasadowe jak np.: silniki, skrzynie biegów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (kg)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13,2
|Waga (kg)
|20
|Waga z opakowaniem (kg)
|20,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|750 x 450 x 120
Właściwości
- Wysoce skuteczny środek do czyszczenia części, odtłuszczacz
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i rdzę
- Proszek
- Niskopieniący
- Efektywnie szybki
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od azotynó
- Wolny od rozpuszczalników
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Czyszczenie części maszynowych