RM 63 Silnie zasadowy proszek do odtłuszczania części, 20kg

Usuwa uciążliwe zabrudzenia. Przeznaczony do elementów odpornych na roztwory zasadowe jak np.: silniki, skrzynie biegów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (kg) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13,2
Waga (kg) 20
Waga z opakowaniem (kg) 20,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 750 x 450 x 120

Właściwości

  • Wysoce skuteczny środek do czyszczenia części, odtłuszczacz
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i rdzę
  • Proszek
  • Niskopieniący
  • Efektywnie szybki
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Wolny od azotynó
  • Wolny od rozpuszczalników
RM 63 Silnie zasadowy proszek do odtłuszczania części, 20kg
RM 63 Silnie zasadowy proszek do odtłuszczania części, 20kg
RM 63 Silnie zasadowy proszek do odtłuszczania części, 20kg
RM 63 Silnie zasadowy proszek do odtłuszczania części, 20kg
RM 63 Silnie zasadowy proszek do odtłuszczania części, 20kg
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie części maszynowych