RM 870 TankPro Środek czyszczący kwaśny 20L, 20l

TankPro Środek czyszczący, kwaśny RM 870 do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia zbiorników, silosów i kontenerów. Delikatnie usuwa ciężkie osady wapienne, pozostałości materiałów budowlanych i resztek jedzenia.

TankPro Środek czyszczący, kwaśny RM 870 do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia zbiorników, silosów i kontenerów. Delikatnie usuwa ciężkie osady wapienne, pozostałości materiałów budowlanych i resztek jedzenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 26,2

Właściwości

  • Skuteczny kwasowy środek czyszczący do systemów czyszczenia wnętrza zbiorników
  • Aktywny środek czyszczący do skutecznego usuwania zanieczyszczeń mineralnych
  • Skutecznie usuwa zanieczyszczenia mineralne, takie jak osady wapienne, cement, rdzę, sól
  • Zawiera inhibitory korozji do łagodnego czyszczenia stali nierdzewnej i aluminium
  • bez barwników i zapachów
  • Do stosowania na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością
  • Trwałość termiczna w zastosowaniu do 80°C
  • Zmniejszone pienienie
RM 870 TankPro Środek czyszczący kwaśny 20L, 20l
RM 870 TankPro Środek czyszczący kwaśny 20L, 20l
RM 870 TankPro Środek czyszczący kwaśny 20L, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • Z 20 Zawiera but-2-yno-1,4-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Tankowniec
  • Silos
  • Pojemnik IBC
  • Kontener ISO
Akcesoria