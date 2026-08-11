RM 870 TankPro Środek czyszczący kwaśny 20L, 20l

TankPro Środek czyszczący, kwaśny RM 870 do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia zbiorników, silosów i kontenerów. Delikatnie usuwa ciężkie osady wapienne, pozostałości materiałów budowlanych i resztek jedzenia.