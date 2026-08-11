RM 870 TankPro Środek czyszczący kwaśny 20L, 20l
TankPro Środek czyszczący, kwaśny RM 870 do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia zbiorników, silosów i kontenerów. Delikatnie usuwa ciężkie osady wapienne, pozostałości materiałów budowlanych i resztek jedzenia.
TankPro Środek czyszczący, kwaśny RM 870 do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia zbiorników, silosów i kontenerów. Delikatnie usuwa ciężkie osady wapienne, pozostałości materiałów budowlanych i resztek jedzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|26,2
Właściwości
- Skuteczny kwasowy środek czyszczący do systemów czyszczenia wnętrza zbiorników
- Aktywny środek czyszczący do skutecznego usuwania zanieczyszczeń mineralnych
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia mineralne, takie jak osady wapienne, cement, rdzę, sól
- Zawiera inhibitory korozji do łagodnego czyszczenia stali nierdzewnej i aluminium
- bez barwników i zapachów
- Do stosowania na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością
- Trwałość termiczna w zastosowaniu do 80°C
- Zmniejszone pienienie
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- Z 20 Zawiera but-2-yno-1,4-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Tankowniec
- Silos
- Pojemnik IBC
- Kontener ISO