RM 875 TankPro Środek czyszczący alkaliczny 20L, 20l

TankPro Środek czyszczący, alkaliczny RM 875 do dokładnego czyszczenia ciężkich zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych cystern, silosów lub kontenerów. Zredukowana piana, mocne działanie czyszczące. Produkt do użytku zawodowego.

TankPro Środek czyszczący, alkaliczny RM 875 do dokładnego czyszczenia ciężkich zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych cystern, silosów lub kontenerów. Zredukowana piana, mocne działanie czyszczące.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga z opakowaniem (kg) 23,4

Właściwości

  • Silny zasadowy środek czyszczący do systemów czyszczenia wnętrza zbiorników
  • Aktywny środek czyszczący do skutecznego usuwania resztek żywności
  • Skutecznie usuwa resztki żywności, takie jak cukier, żółtko jajka, oleje, tłuszcze, czekolada
  • Zawiera inhibitory korozji do łagodnego czyszczenia stali nierdzewnej i aluminium
  • bez barwników i zapachów
  • Do stosowania na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością
  • Trwałość termiczna w zastosowaniu do 90 °C
  • Zmniejszone pienienie
TankPro RM 875 alkaliczny środek czyszczący, 20l
TankPro RM 875 alkaliczny środek czyszczący, 20l
TankPro RM 875 alkaliczny środek czyszczący, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Tankowniec
  • Silos
  • Pojemnik IBC
  • Kontener ISO
Akcesoria