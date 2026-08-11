RM 875 TankPro Środek czyszczący alkaliczny 20L, 20l

TankPro Środek czyszczący, alkaliczny RM 875 do dokładnego czyszczenia ciężkich zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych cystern, silosów lub kontenerów. Zredukowana piana, mocne działanie czyszczące. Produkt do użytku zawodowego.