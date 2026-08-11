RM 875 TankPro Środek czyszczący alkaliczny 20L, 20l
TankPro Środek czyszczący, alkaliczny RM 875 do dokładnego czyszczenia ciężkich zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych cystern, silosów lub kontenerów. Zredukowana piana, mocne działanie czyszczące. Produkt do użytku zawodowego.
TankPro Środek czyszczący, alkaliczny RM 875 do dokładnego czyszczenia ciężkich zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych cystern, silosów lub kontenerów. Zredukowana piana, mocne działanie czyszczące.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13
|Waga z opakowaniem (kg)
|23,4
Właściwości
- Silny zasadowy środek czyszczący do systemów czyszczenia wnętrza zbiorników
- Aktywny środek czyszczący do skutecznego usuwania resztek żywności
- Skutecznie usuwa resztki żywności, takie jak cukier, żółtko jajka, oleje, tłuszcze, czekolada
- Zawiera inhibitory korozji do łagodnego czyszczenia stali nierdzewnej i aluminium
- bez barwników i zapachów
- Do stosowania na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością
- Trwałość termiczna w zastosowaniu do 90 °C
- Zmniejszone pienienie
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Tankowniec
- Silos
- Pojemnik IBC
- Kontener ISO