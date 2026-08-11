RM 880 TankPro Środek czyszczący Polymer 20L, 20l

TankPro Środek czyszczący, polimer RM 880 do czyszczenia wnętrza zbiorników. Ten alkaliczny, niskopieniący koncentrat czyszczący jest idealny do zabrudzeń takich jak mąka, lateks lub guma. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.