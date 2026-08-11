RM 880 TankPro Środek czyszczący Polymer 20L, 20l
TankPro Środek czyszczący, polimer RM 880 do czyszczenia wnętrza zbiorników. Ten alkaliczny, niskopieniący koncentrat czyszczący jest idealny do zabrudzeń takich jak mąka, lateks lub guma. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
TankPro Środek czyszczący, polimer RM 880 do czyszczenia wnętrza zbiorników. Ten alkaliczny, niskopieniący koncentrat czyszczący jest idealny do zabrudzeń takich jak mąka, lateks lub guma.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|14
|Waga (kg)
|21,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 237 x 430
Właściwości
- Silny zasadowy środek czyszczący do systemów czyszczenia wnętrza zbiorników
- Skutecznie usuwa przywarte dyspersje polimerowe i lateks
- Zawiera inhibitory korozji do łagodnego czyszczenia stali nierdzewnej i aluminium
- bez barwników i zapachów
- Do stosowania na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością
- Trwałość termiczna w zastosowaniu do 90 °C
- Zmniejszone pienienie
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Tankowniec
- Silos
- Pojemnik IBC
- Kontener ISO