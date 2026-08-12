Opracowana do stosowania w myjniach samochodowych, takich jak CW 5 Klean!Star iQ, oraz myjniach samoobsługowych, wysoce skoncentrowany zasadowy środek do czyszczenia felg VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 jest wysoce skuteczny w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń z felg pojazdów wykonanych z lekkiego stopu lub stali. Środek czyszczący z serii Klear!Line firmy Kärcher również charakteryzuje się wysokimi właściwościami pieniącymi – zwiększony czas kontaktu doskonale wspiera usuwanie pyłu hamulcowego, śladów zużywających się opon, kamienia i pozostałości soli drogowej, nawet w przypadku czyszczenia bezdotykowego. Jest szczególnie łagodny dla materiału i nie działa bezpośrednio na same felgi ani niepowlekane posadzki betonowe lub stalowe nadkola. Ponadto piana czyszcząca zachwyca wydajnością nawet do 500 pojazdów na litr i jest w 90% biodegradowalna – substancje powierzchniowo czynne zgodne z rozporządzeniem EWG 648/2004.