Pianowy środek do felg RM 802, 20l
Mocny i bezpieczny środek do czyszczenia felg. Długo utrzymująca się piana oraz 1-minutowy czas reakcji gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia.
Opracowana do stosowania w myjniach samochodowych, takich jak CW 5 Klean!Star iQ, oraz myjniach samoobsługowych, wysoce skoncentrowany zasadowy środek do czyszczenia felg VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 jest wysoce skuteczny w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń z felg pojazdów wykonanych z lekkiego stopu lub stali. Środek czyszczący z serii Klear!Line firmy Kärcher również charakteryzuje się wysokimi właściwościami pieniącymi – zwiększony czas kontaktu doskonale wspiera usuwanie pyłu hamulcowego, śladów zużywających się opon, kamienia i pozostałości soli drogowej, nawet w przypadku czyszczenia bezdotykowego. Jest szczególnie łagodny dla materiału i nie działa bezpośrednio na same felgi ani niepowlekane posadzki betonowe lub stalowe nadkola. Ponadto piana czyszcząca zachwyca wydajnością nawet do 500 pojazdów na litr i jest w 90% biodegradowalna – substancje powierzchniowo czynne zgodne z rozporządzeniem EWG 648/2004.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,8
Właściwości
- Wysoce efektywny środek do czyszczenia felg
- Skutecznie usuwa pył hamulcowy, ślady opon, osady soli zimą, osady wapnia
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Nie niszczy niezabezpieczonego betonu i ramp stalowych
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Biodegradowalny w ponad 90%
- Wolny od NTA
- Silnie skoncentrowany
- zgodny z VDA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Środek do czyszczenia felg samochodowych