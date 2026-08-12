Pianowy środek do felg RM 802, 20l

Mocny i bezpieczny środek do czyszczenia felg. Długo utrzymująca się piana oraz 1-minutowy czas reakcji gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia.

Opracowana do stosowania w myjniach samochodowych, takich jak CW 5 Klean!Star iQ, oraz myjniach samoobsługowych, wysoce skoncentrowany zasadowy środek do czyszczenia felg VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 jest wysoce skuteczny w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń z felg pojazdów wykonanych z lekkiego stopu lub stali. Środek czyszczący z serii Klear!Line firmy Kärcher również charakteryzuje się wysokimi właściwościami pieniącymi – zwiększony czas kontaktu doskonale wspiera usuwanie pyłu hamulcowego, śladów zużywających się opon, kamienia i pozostałości soli drogowej, nawet w przypadku czyszczenia bezdotykowego. Jest szczególnie łagodny dla materiału i nie działa bezpośrednio na same felgi ani niepowlekane posadzki betonowe lub stalowe nadkola. Ponadto piana czyszcząca zachwyca wydajnością nawet do 500 pojazdów na litr i jest w 90% biodegradowalna – substancje powierzchniowo czynne zgodne z rozporządzeniem EWG 648/2004.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga z opakowaniem (kg) 22,8

Właściwości

  • Wysoce efektywny środek do czyszczenia felg
  • Skutecznie usuwa pył hamulcowy, ślady opon, osady soli zimą, osady wapnia
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Nie niszczy niezabezpieczonego betonu i ramp stalowych
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Biodegradowalny w ponad 90%
  • Wolny od NTA
  • Silnie skoncentrowany
  • zgodny z VDA
Pianowy środek do felg RM 802, 20l
Pianowy środek do felg RM 802, 20l
Pianowy środek do felg RM 802, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

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  • Środek do czyszczenia felg samochodowych
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