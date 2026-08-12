RM 811 ASF Szampon samochodowy z formułą chroniącą lakier, 200l
Skuteczny szampon samochodowy o silnym działaniu, do stosowania w myjniach automatycznych. Specjalna formuła redukuje tarcie szczotek oraz chroni lakier pojazdów.
Szampon VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic może być stosowany w myjniach samochodów osobowych i użytkowych. Niezawodnie usuwa smar, olej, zanieczyszczenia powstające na skutek emisji spalin i typowe drogowe zanieczyszczenia. Ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni, jednocześnie zapobiegając ich ponownemu zanieczyszczeniu, co umożliwia ich dłuższe użytkowanie. Ponadto RM 811 Classic może być również stosowany jako aktywna piana i ochronna warstwa lakieru pojazdu. Litr ekonomicznego szamponu wspomagającego samoczyszczenie szczotek pozwala umyć do 100 samochodów i może być stosowany z woskiem. Zapobiega także powstawaniu smug na lakierze. Według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] użyte środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Ponadto szybko oddziela olej i wodę w separatorze oleju.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|200
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|9
|Waga (kg)
|203,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|218,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|580 x 580 x 970
Zastosowania
- Pojazdy
- Komercyjne czyszczenie pojazdów