Szampon VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic może być stosowany w myjniach samochodów osobowych i użytkowych. Niezawodnie usuwa smar, olej, zanieczyszczenia powstające na skutek emisji spalin i typowe drogowe zanieczyszczenia. Ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni, jednocześnie zapobiegając ich ponownemu zanieczyszczeniu, co umożliwia ich dłuższe użytkowanie. Ponadto RM 811 Classic może być również stosowany jako aktywna piana i ochronna warstwa lakieru pojazdu. Litr ekonomicznego szamponu wspomagającego samoczyszczenie szczotek pozwala umyć do 100 samochodów i może być stosowany z woskiem. Zapobiega także powstawaniu smug na lakierze. Według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] użyte środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Ponadto szybko oddziela olej i wodę w separatorze oleju.