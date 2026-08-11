RM 811 ASF Szampon samochodowy z formułą chroniącą lakier, 20l
Skuteczny szampon samochodowy o silnym działaniu, do stosowania w myjniach automatycznych. Specjalna formuła redukuje tarcie szczotek oraz chroni lakier pojazdów.
Szampon VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic może być stosowany w myjniach samochodów osobowych i użytkowych. Niezawodnie usuwa smar, olej, zanieczyszczenia powstające na skutek emisji spalin i typowe drogowe zanieczyszczenia. Ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni, jednocześnie zapobiegając ich ponownemu zanieczyszczeniu, co umożliwia ich dłuższe użytkowanie. Ponadto RM 811 Classic może być również stosowany jako aktywna piana i ochronna warstwa lakieru pojazdu. Litr ekonomicznego szamponu wspomagającego samoczyszczenie szczotek pozwala umyć do 100 samochodów i może być stosowany z woskiem. Zapobiega także powstawaniu smug na lakierze. Według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] użyte środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Ponadto szybko oddziela olej i wodę w separatorze oleju.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|9
|Waga (kg)
|20,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 237 x 430
Właściwości
- Skuteczny szampon do myjni szczotkowych i myjni automatycznych
- Skutecznie usuwa tłuszcz, olej, zabrudzenia emisyjne i owady
- Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
- Znacząco redukuje potrzebę użycia szczotki
- Jest kompatybilna z woskiem, co zapobiega tworzeniu się smug na czyszczonej powierzchni
- zgodny z VDA
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
Zastosowania
- Pojazdy
- Komercyjne czyszczenie pojazdów