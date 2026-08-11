RM 811 ASF Szampon samochodowy z formułą chroniącą lakier, 20l

Skuteczny szampon samochodowy o silnym działaniu, do stosowania w myjniach automatycznych. Specjalna formuła redukuje tarcie szczotek oraz chroni lakier pojazdów.

Szampon VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic może być stosowany w myjniach samochodów osobowych i użytkowych. Niezawodnie usuwa smar, olej, zanieczyszczenia powstające na skutek emisji spalin i typowe drogowe zanieczyszczenia. Ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni, jednocześnie zapobiegając ich ponownemu zanieczyszczeniu, co umożliwia ich dłuższe użytkowanie. Ponadto RM 811 Classic może być również stosowany jako aktywna piana i ochronna warstwa lakieru pojazdu. Litr ekonomicznego szamponu wspomagającego samoczyszczenie szczotek pozwala umyć do 100 samochodów i może być stosowany z woskiem. Zapobiega także powstawaniu smug na lakierze. Według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] użyte środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Ponadto szybko oddziela olej i wodę w separatorze oleju.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 9
Waga (kg) 20,4
Waga z opakowaniem (kg) 22,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430

Właściwości

  • Skuteczny szampon do myjni szczotkowych i myjni automatycznych
  • Skutecznie usuwa tłuszcz, olej, zabrudzenia emisyjne i owady
  • Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
  • Znacząco redukuje potrzebę użycia szczotki
  • Jest kompatybilna z woskiem, co zapobiega tworzeniu się smug na czyszczonej powierzchni
  • zgodny z VDA
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
  • Wolny od NTA
RM 811 ASF Szampon samochodowy z formułą chroniącą lakier, 20l
RM 811 ASF Szampon samochodowy z formułą chroniącą lakier, 20l
RM 811 ASF Szampon samochodowy z formułą chroniącą lakier, 20l
RM 811 ASF Szampon samochodowy z formułą chroniącą lakier, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
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Zastosowania
  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
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