Środek wspomagający suszenie VehiclePro Drying Aid RM 829 Classic jest odpowiedni do stosowania przy dowolnej twardości wody do mycia samochodów i pojazdów użytkowych w myjniach samochodowych. Wydajny osuszacz stanowiący bazę środka umożliwia szybkie rozbicie tafli wody na dużej powierzchni, zapewniając tym samym bardzo dobre efekty suszenia. 829 Classic. Środek jest również zgodny z normami VDA, wolny od olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych, a zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Wysoka wydajność do 70 samochodów na litr umożliwia niezwykle ekonomiczne użytkowanie.