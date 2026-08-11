RM 829 Classic 20l Środek wspomagający suszenie, 20l

Środek osuszający VehiclePro RM 829 Classic: Szybko rozbija warstwę wody i wyjątkowo ekonomicznie osusza pojazdy. Również do wody miękkiej i osmotycznej. Zgodność z VDA.

Środek wspomagający suszenie VehiclePro Drying Aid RM 829 Classic jest odpowiedni do stosowania przy dowolnej twardości wody do mycia samochodów i pojazdów użytkowych w myjniach samochodowych. Wydajny osuszacz stanowiący bazę środka umożliwia szybkie rozbicie tafli wody na dużej powierzchni, zapewniając tym samym bardzo dobre efekty suszenia. 829 Classic. Środek jest również zgodny z normami VDA, wolny od olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych, a zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Wysoka wydajność do 70 samochodów na litr umożliwia niezwykle ekonomiczne użytkowanie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 3
Waga (kg) 20,1
Waga z opakowaniem (kg) 21
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430
RM 829 Classic 20l Środek wspomagający suszenie, 20l
RM 829 Classic 20l Środek wspomagający suszenie, 20l
RM 829 Classic 20l Środek wspomagający suszenie, 20l
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  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
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