RM 829 Classic 20l Środek wspomagający suszenie, 20l
Środek osuszający VehiclePro RM 829 Classic: Szybko rozbija warstwę wody i wyjątkowo ekonomicznie osusza pojazdy. Również do wody miękkiej i osmotycznej. Zgodność z VDA.
Środek wspomagający suszenie VehiclePro Drying Aid RM 829 Classic jest odpowiedni do stosowania przy dowolnej twardości wody do mycia samochodów i pojazdów użytkowych w myjniach samochodowych. Wydajny osuszacz stanowiący bazę środka umożliwia szybkie rozbicie tafli wody na dużej powierzchni, zapewniając tym samym bardzo dobre efekty suszenia. 829 Classic. Środek jest również zgodny z normami VDA, wolny od olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych, a zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Wysoka wydajność do 70 samochodów na litr umożliwia niezwykle ekonomiczne użytkowanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|3
|Waga (kg)
|20,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|21
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 237 x 430
Zastosowania
- Pojazdy
- Komercyjne czyszczenie pojazdów