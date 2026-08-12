Długotrwały środek konserwujący VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 firmy Kärcher opracowany specjalnie dla myjni samochodowych z opcją programu „polerowanie pianą”. Wysoce skuteczny środek pielęgnacyjny z ekstraktem z kwiatu lotosu i efektem naprawczym zapewnia wykończenie o wysokim połysku, a jednocześnie skutecznie chroni lakier przed zanieczyszczeniami drogowymi, pozostałościami owadów, kwaśnymi deszczami, solą drogową i innymi czynnikami środowiskowymi, które uszkadzają lakier. Działa niezawodnie z wodą o dowolnej twardości i konserwuje bez pośredniego suszenia przez nawet 6 kolejnych myć pojazdu, bez pozostawiania osadów na szklanych powierzchniach lub przyklejania się do szczotek i dysz systemu myjącego. Środek VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 jest zgodny z normami VDA, zawiera wyłącznie substancje powierzchniowo czynne, które ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004, a także nie zawiera olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych.