RM 837 Piana ochronno-nabłyszczająca, 20l
Preparat do długotrwałej konserwacji karoserii. Zabezpiecza pojazdy przed zanieczyszczeniami ulicznymi, kwaśnym deszczem i innymi szkodliwymi czynnikami. Zwiększa połysk. Zawiera ekstrakt z kwiatu lotosu. Nie zawiera NTA.
Długotrwały środek konserwujący VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 firmy Kärcher opracowany specjalnie dla myjni samochodowych z opcją programu „polerowanie pianą”. Wysoce skuteczny środek pielęgnacyjny z ekstraktem z kwiatu lotosu i efektem naprawczym zapewnia wykończenie o wysokim połysku, a jednocześnie skutecznie chroni lakier przed zanieczyszczeniami drogowymi, pozostałościami owadów, kwaśnymi deszczami, solą drogową i innymi czynnikami środowiskowymi, które uszkadzają lakier. Działa niezawodnie z wodą o dowolnej twardości i konserwuje bez pośredniego suszenia przez nawet 6 kolejnych myć pojazdu, bez pozostawiania osadów na szklanych powierzchniach lub przyklejania się do szczotek i dysz systemu myjącego. Środek VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 jest zgodny z normami VDA, zawiera wyłącznie substancje powierzchniowo czynne, które ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004, a także nie zawiera olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|20,8
Właściwości
- Długotrwała ochrona i lśniący efekt w myjniach samochodów z programem polerowania
- Tworzy perfekcyjny i wysoko lśniący finish
- Skuteczna ochrona lakieru przed brudem ulicznym, insektami, kwaśnym deszczem, solą w zimie i innymi czynnikami atmosferycznymi
- Ochrona aż do 6 cykli mycia
- Ochrona bez wymaganego suszenia
- Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
- Nie pozostawia pozostałości na tarczach pojazdów
- Nie zakleja szczotek i dysz
- zgodny z VDA
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Pojazdy