RM 837 Piana ochronno-nabłyszczająca, 20l

Preparat do długotrwałej konserwacji karoserii. Zabezpiecza pojazdy przed zanieczyszczeniami ulicznymi, kwaśnym deszczem i innymi szkodliwymi czynnikami. Zwiększa połysk. Zawiera ekstrakt z kwiatu lotosu. Nie zawiera NTA.

Długotrwały środek konserwujący VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 firmy Kärcher opracowany specjalnie dla myjni samochodowych z opcją programu „polerowanie pianą”. Wysoce skuteczny środek pielęgnacyjny z ekstraktem z kwiatu lotosu i efektem naprawczym zapewnia wykończenie o wysokim połysku, a jednocześnie skutecznie chroni lakier przed zanieczyszczeniami drogowymi, pozostałościami owadów, kwaśnymi deszczami, solą drogową i innymi czynnikami środowiskowymi, które uszkadzają lakier. Działa niezawodnie z wodą o dowolnej twardości i konserwuje bez pośredniego suszenia przez nawet 6 kolejnych myć pojazdu, bez pozostawiania osadów na szklanych powierzchniach lub przyklejania się do szczotek i dysz systemu myjącego. Środek VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 jest zgodny z normami VDA, zawiera wyłącznie substancje powierzchniowo czynne, które ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004, a także nie zawiera olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 5
Waga z opakowaniem (kg) 20,8

Właściwości

  • Długotrwała ochrona i lśniący efekt w myjniach samochodów z programem polerowania
  • Tworzy perfekcyjny i wysoko lśniący finish
  • Skuteczna ochrona lakieru przed brudem ulicznym, insektami, kwaśnym deszczem, solą w zimie i innymi czynnikami atmosferycznymi
  • Ochrona aż do 6 cykli mycia
  • Ochrona bez wymaganego suszenia
  • Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
  • Nie pozostawia pozostałości na tarczach pojazdów
  • Nie zakleja szczotek i dysz
  • zgodny z VDA
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Wolny od NTA
  • Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów
RM 837 Piana ochronno-nabłyszczająca, 20l
RM 837 Piana ochronno-nabłyszczająca, 20l
RM 837 Piana ochronno-nabłyszczająca, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Pojazdy
Akcesoria