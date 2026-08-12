RM 841 ASF Środek do mycia glazury i płytek, 20l

Kwasowy koncentrat czyszczący do stanowisk myjących oraz płytek szybko i skutecznie usuwa kamień, tłuszcz, wosk i pozostałości detergentów, a także ślady rdzy ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów.

Do dokładnego czyszczenia i codziennej konserwacji stanowisk myjących wyłożonych płytkami i bram myjni samochodowych za pomocą myjek wysokociśnieniowych lub urządzeń spryskujących: środki VehiclePro Washing Bay oraz Tile Cleaner RM 841 firmy Kärcher. Kwasowy środek czyszczący szybko i skutecznie usuwa uporczywe osady z kamienia, oleju, smaru i rdzy, a także pozostałości detergentów i wosku ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów. Ten przyjemnie i świeżo pachnący detergent jest wolny od NTA, olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych, a zawarte w nim środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki swoim właściwościom szybkiej separacji oleju/wody, środek RM 841 jest również łatwy w separacji.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 21,8
Waga z opakowaniem (kg) 22,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 240 x 390

Właściwości

  • Skuteczny kwasowy środek czyszczący do stanowisk myjących i bram myjni samochodowych
  • Szybko i skutecznie usuwa osady z kamienia, oleju, smaru i rdzy, a także pozostałości detergentów
  • Skutecznie usuwa uporczywe naloty wapniowe
  • Nadaje się do dokładnego czyszczenia i czyszczenia konserwacyjnego
  • Efektywnie szybki
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Wolny od NTA
  • Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów
RM 841 ASF Środek do mycia glazury i płytek, 20l
RM 841 ASF Środek do mycia glazury i płytek, 20l
RM 841 ASF Środek do mycia glazury i płytek, 20l
RM 841 ASF Środek do mycia glazury i płytek, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Myjnie i hale
Akcesoria