RM 841 ASF Środek do mycia glazury i płytek, 20l
Kwasowy koncentrat czyszczący do stanowisk myjących oraz płytek szybko i skutecznie usuwa kamień, tłuszcz, wosk i pozostałości detergentów, a także ślady rdzy ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów.
Do dokładnego czyszczenia i codziennej konserwacji stanowisk myjących wyłożonych płytkami i bram myjni samochodowych za pomocą myjek wysokociśnieniowych lub urządzeń spryskujących: środki VehiclePro Washing Bay oraz Tile Cleaner RM 841 firmy Kärcher. Kwasowy środek czyszczący szybko i skutecznie usuwa uporczywe osady z kamienia, oleju, smaru i rdzy, a także pozostałości detergentów i wosku ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów. Ten przyjemnie i świeżo pachnący detergent jest wolny od NTA, olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych, a zawarte w nim środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki swoim właściwościom szybkiej separacji oleju/wody, środek RM 841 jest również łatwy w separacji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|Waga (kg)
|21,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 240 x 390
Właściwości
- Skuteczny kwasowy środek czyszczący do stanowisk myjących i bram myjni samochodowych
- Szybko i skutecznie usuwa osady z kamienia, oleju, smaru i rdzy, a także pozostałości detergentów
- Skutecznie usuwa uporczywe naloty wapniowe
- Nadaje się do dokładnego czyszczenia i czyszczenia konserwacyjnego
- Efektywnie szybki
- Przyjemny, świeży zapach
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Myjnie i hale