Do dokładnego czyszczenia i codziennej konserwacji stanowisk myjących wyłożonych płytkami i bram myjni samochodowych za pomocą myjek wysokociśnieniowych lub urządzeń spryskujących: środki VehiclePro Washing Bay oraz Tile Cleaner RM 841 firmy Kärcher. Kwasowy środek czyszczący szybko i skutecznie usuwa uporczywe osady z kamienia, oleju, smaru i rdzy, a także pozostałości detergentów i wosku ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów. Ten przyjemnie i świeżo pachnący detergent jest wolny od NTA, olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych, a zawarte w nim środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki swoim właściwościom szybkiej separacji oleju/wody, środek RM 841 jest również łatwy w separacji.