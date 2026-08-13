RM 890 Mycie wstępne, 20l
VehiclePro Klear!Prewash RM 890: Alkaliczny środek, usuwa zanieczyszczenia drogowe, smary i owady w krótkim czasie. Zgodny z VDA i odpowiedni dla wszystkich systemów wody uzdatnianej i wszystkich rodzajów twardości wody.
Wyjątkowo silny, a jednocześnie delikatny dla lakieru samochodowego i pojazdów użytkowych: mocno skoncentrowany, alkaliczny środek do mycia wstępnego VehiclePro Klear!PreWash RM 890 do myjni samochodowych jest niezrównany w przypadku zaschniętych owadów, a także skutecznie rozpuszcza smar, olej i zanieczyszczenia powstające na skutek emisji. To sprawia, że środek czyszczący Kärcher z linii Klear! zapewnia doskonałe efekty czyszczenia. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 jest zgodny z VDA. Może być używany z wodą o dowolnej twardości, jak i uzdatnianą wodą. Jeden litr środka umożliwia umycie do 100 samochodów. Jest wyjątkowo ekonomiczny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|12
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,4
Właściwości
- Silnie skoncentrowany
- Wyjątkowo skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, delikatny dla powierzchni
- Bez wysiłku zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia, skutecznie usuwa smar, olej oraz spaliny.
- Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
- Zmiękcza zaschnięte owady i skutecznie je usuwa
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Pojazdy