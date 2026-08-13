Wyjątkowo silny, a jednocześnie delikatny dla lakieru samochodowego i pojazdów użytkowych: mocno skoncentrowany, alkaliczny środek do mycia wstępnego VehiclePro Klear!PreWash RM 890 do myjni samochodowych jest niezrównany w przypadku zaschniętych owadów, a także skutecznie rozpuszcza smar, olej i zanieczyszczenia powstające na skutek emisji. To sprawia, że ​​środek czyszczący Kärcher z linii Klear! zapewnia doskonałe efekty czyszczenia. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 jest zgodny z VDA. Może być używany z wodą o dowolnej twardości, jak i uzdatnianą wodą. Jeden litr środka umożliwia umycie do 100 samochodów. Jest wyjątkowo ekonomiczny.