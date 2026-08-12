RM 893 20l środek wspomagający suszenie, 20l

VehiclePro Klear! Dry RM 893: Przebija się przez wodę, minimalizuje powstawanie kropelek wody na powierzchni i zapewnia optymalne rezultaty suszenia. Mrozoodporny (-10 °C), zgodne z VDA.

Bardzo ekonomiczny, wysokowydajny środek wspomagający suszenie VehiclePro Klear!Dry RM 893 jest imponującym produktem do stosowania w systemach mycia pojazdów, ponieważ zapewnia niezwykle szybkie rozbijanie tafli wody, a tym samym najlepsze wyniki suszenia, niezależnie od twardości wody. Środek VehiclePro Klear!Dry RM 893 jest zgodny z normami VDA, a dzięki wydajności 150 samochodów na litr jest bardzo ekonomiczny w użyciu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 4
Waga z opakowaniem (kg) 20,6
RM 893 20l środek wspomagający suszenie, 20l
RM 893 20l środek wspomagający suszenie, 20l
RM 893 20l środek wspomagający suszenie, 20l
RM 893 20l środek wspomagający suszenie, 20l
Zastosowania
  • Samochody
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
Akcesoria