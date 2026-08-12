RM 893 20l środek wspomagający suszenie, 20l
VehiclePro Klear! Dry RM 893: Przebija się przez wodę, minimalizuje powstawanie kropelek wody na powierzchni i zapewnia optymalne rezultaty suszenia. Mrozoodporny (-10 °C), zgodne z VDA.
Bardzo ekonomiczny, wysokowydajny środek wspomagający suszenie VehiclePro Klear!Dry RM 893 jest imponującym produktem do stosowania w systemach mycia pojazdów, ponieważ zapewnia niezwykle szybkie rozbijanie tafli wody, a tym samym najlepsze wyniki suszenia, niezależnie od twardości wody. Środek VehiclePro Klear!Dry RM 893 jest zgodny z normami VDA, a dzięki wydajności 150 samochodów na litr jest bardzo ekonomiczny w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|4
|Waga z opakowaniem (kg)
|20,6
Zastosowania
- Samochody
- Komercyjne czyszczenie pojazdów