Bardzo ekonomiczny, wysokowydajny środek wspomagający suszenie VehiclePro Klear!Dry RM 893 jest imponującym produktem do stosowania w systemach mycia pojazdów, ponieważ zapewnia niezwykle szybkie rozbijanie tafli wody, a tym samym najlepsze wyniki suszenia, niezależnie od twardości wody. Środek VehiclePro Klear!Dry RM 893 jest zgodny z normami VDA, a dzięki wydajności 150 samochodów na litr jest bardzo ekonomiczny w użyciu.