VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l

VehiclePro Klear!Foam RM 892: Doskonałe właściwości pianotwórcze. Wysoka moc usuwania brudu, łatwa do spłukania, kompatybilna z osuszaczami i woskami. Zgodna z VDA i delikatna dla lakieru.

Stosowana w systemach mycia pojazdów intensywna piana aktywna VehiclePro Klear!Foam RM 892 zachwyca najwyższą wydajnością, najniższym dozowaniem i bardzo dobrymi efektami czyszczenia. Wysoce skoncentrowana piana czyszcząca niezawodnie usuwa olej, smar i zanieczyszczenia mineralne, a jednocześnie zwiększa właściwości ślizgowe szczotek – zapewniając szczególnie delikatne czyszczenie samochodów i pojazdów użytkowych. Ponadto tworzy stabilny i łatwy do spłukania dywan piankowy o wysokiej zdolności przenoszenia zanieczyszczeń i zapewnia doskonały efekt suszenia dzięki właściwościom hydrofobowym. Środek Klear!Foam RM 892 może być również stosowany jako deszcz piankowy / ściana piankowa lub jako szampon do szczotek, jeśli dozowanie jest odpowiednio dostosowane. Zawarte substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi OECD, co czyni środek przyjaznym dla środowiska.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10
Waga z opakowaniem (kg) 21,1

Właściwości

  • Piana aktywna do mycia pojazdów
  • Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne
  • Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
  • Tworzy stabilny, pianowy dywan
  • Dzięki właściwościom hydrofobowym zapewnia doskonały efekt suszenia
  • specjalne substancje wspomagają długotrwałą konserwację karoserii pojazdu
  • Silnie skoncentrowany
  • zgodny z VDA
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zastosowania
  • Samochody
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
Akcesoria