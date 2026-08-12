VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Foam RM 892: Doskonałe właściwości pianotwórcze. Wysoka moc usuwania brudu, łatwa do spłukania, kompatybilna z osuszaczami i woskami. Zgodna z VDA i delikatna dla lakieru.
Stosowana w systemach mycia pojazdów intensywna piana aktywna VehiclePro Klear!Foam RM 892 zachwyca najwyższą wydajnością, najniższym dozowaniem i bardzo dobrymi efektami czyszczenia. Wysoce skoncentrowana piana czyszcząca niezawodnie usuwa olej, smar i zanieczyszczenia mineralne, a jednocześnie zwiększa właściwości ślizgowe szczotek – zapewniając szczególnie delikatne czyszczenie samochodów i pojazdów użytkowych. Ponadto tworzy stabilny i łatwy do spłukania dywan piankowy o wysokiej zdolności przenoszenia zanieczyszczeń i zapewnia doskonały efekt suszenia dzięki właściwościom hydrofobowym. Środek Klear!Foam RM 892 może być również stosowany jako deszcz piankowy / ściana piankowa lub jako szampon do szczotek, jeśli dozowanie jest odpowiednio dostosowane. Zawarte substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi OECD, co czyni środek przyjaznym dla środowiska.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|10
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,1
Właściwości
- Piana aktywna do mycia pojazdów
- Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne
- Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
- Tworzy stabilny, pianowy dywan
- Dzięki właściwościom hydrofobowym zapewnia doskonały efekt suszenia
- specjalne substancje wspomagają długotrwałą konserwację karoserii pojazdu
- Silnie skoncentrowany
- zgodny z VDA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zastosowania
- Samochody
- Komercyjne czyszczenie pojazdów