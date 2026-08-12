Stosowana w systemach mycia pojazdów intensywna piana aktywna VehiclePro Klear!Foam RM 892 zachwyca najwyższą wydajnością, najniższym dozowaniem i bardzo dobrymi efektami czyszczenia. Wysoce skoncentrowana piana czyszcząca niezawodnie usuwa olej, smar i zanieczyszczenia mineralne, a jednocześnie zwiększa właściwości ślizgowe szczotek – zapewniając szczególnie delikatne czyszczenie samochodów i pojazdów użytkowych. Ponadto tworzy stabilny i łatwy do spłukania dywan piankowy o wysokiej zdolności przenoszenia zanieczyszczeń i zapewnia doskonały efekt suszenia dzięki właściwościom hydrofobowym. Środek Klear!Foam RM 892 może być również stosowany jako deszcz piankowy / ściana piankowa lub jako szampon do szczotek, jeśli dozowanie jest odpowiednio dostosowane. Zawarte substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi OECD, co czyni środek przyjaznym dla środowiska.