VehiclePro Klear!Glow RM 894 wosk, 20l
VehiclePro Klear! Glow RM 894: Doskonała ochrona lakieru przed czynnikami atmosferycznymi. Ze specjalnym efektem wysokiego połysku i zapewnia długotrwały efekt przy minimalnym użyciu. Zgodny z VDA.
Środek VehiclePro Klear!Glow RM 894 firmy Kärcher to wysoce skoncentrowany, niezwykle ekonomiczny i zgodny z normami VDA wosk do pielęgnacji do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych do stosowania w myjniach samochodowych i samoobsługowych. Skuteczny wosk tworzy środek konserwujący o wysokim połysku, który chroni lakier przed szkodliwym wpływem środowiska nawet przez 8 kolejnych myć. Specjalna formuła powoduje modyfikację powierzchni, która umożliwia lepsze odbijanie światła, a tym samym trwale błyszczącą warstwę pielęgnacyjną. Ponadto wosk zapewnia doskonałe efekty suszenia dzięki właściwościom hydrofobowym, a przy wydajności około 100 samochodów na litr zapewnia również maksymalną oszczędność.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|4
|Waga z opakowaniem (kg)
|21
Zastosowania
- Samochody
- Komercyjne czyszczenie pojazdów