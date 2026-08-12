Środek VehiclePro Klear!Glow RM 894 firmy Kärcher to wysoce skoncentrowany, niezwykle ekonomiczny i zgodny z normami VDA wosk do pielęgnacji do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych do stosowania w myjniach samochodowych i samoobsługowych. Skuteczny wosk tworzy środek konserwujący o wysokim połysku, który chroni lakier przed szkodliwym wpływem środowiska nawet przez 8 kolejnych myć. Specjalna formuła powoduje modyfikację powierzchni, która umożliwia lepsze odbijanie światła, a tym samym trwale błyszczącą warstwę pielęgnacyjną. Ponadto wosk zapewnia doskonałe efekty suszenia dzięki właściwościom hydrofobowym, a przy wydajności około 100 samochodów na litr zapewnia również maksymalną oszczędność.