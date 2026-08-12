VehiclePro Klear!Glow RM 894 wosk, 20l

VehiclePro Klear! Glow RM 894: Doskonała ochrona lakieru przed czynnikami atmosferycznymi. Ze specjalnym efektem wysokiego połysku i zapewnia długotrwały efekt przy minimalnym użyciu. Zgodny z VDA.

Środek VehiclePro Klear!Glow RM 894 firmy Kärcher to wysoce skoncentrowany, niezwykle ekonomiczny i zgodny z normami VDA wosk do pielęgnacji do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych do stosowania w myjniach samochodowych i samoobsługowych. Skuteczny wosk tworzy środek konserwujący o wysokim połysku, który chroni lakier przed szkodliwym wpływem środowiska nawet przez 8 kolejnych myć. Specjalna formuła powoduje modyfikację powierzchni, która umożliwia lepsze odbijanie światła, a tym samym trwale błyszczącą warstwę pielęgnacyjną. Ponadto wosk zapewnia doskonałe efekty suszenia dzięki właściwościom hydrofobowym, a przy wydajności około 100 samochodów na litr zapewnia również maksymalną oszczędność.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 4
Waga z opakowaniem (kg) 21
VehiclePro Klear!Glow RM 894 wosk, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894 wosk, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894 wosk, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894 wosk, 20l
Zastosowania
  • Samochody
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
Akcesoria