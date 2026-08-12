Skuteczne i szybkie usuwanie typowych zanieczyszczeń spowodowanych pyłem hamulcowym, śladami zużywających się opon lub solą drogową, a także osadów kamiennych na felgach samochodowych: alkaliczny środek do czyszczenia felg VehiclePro Rim Cleaner RM 801 Classic. Delikatny dla felg, wysoce skuteczny środek czyszczący nie atakuje niepowlekanych posadzek betonowych ani stalowych nadkoli. Środek RM 801 nadaje się do stosowania w systemach mycia pojazdów, myjniach samoobsługowych, a także w urządzeniach spryskujących i jest 90% biodegradowalny – zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne są zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki wydajności czyszczenia wynoszącej około 400 felg na litr ten standardowy środek czyszczący jest również bardzo ekonomiczny i wydajny.