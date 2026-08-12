VehiclePro RM 803 Classic środek do mycia wstępnego, 200l

VehiclePro PreWash RM 803 Classic: silny, ale delikatny środek do wysokociśnieniowego spryskiwania wstępnego. Przyspiesza zmiękczanie i usuwanie olejów i smarów, a także pozostałości owadów.

Szybko działający i delikatny VehiclePro PreWash RM 803 Classic do stosowania w myjniach samochodowych oraz samoobsługowych. Silny środek do czyszczenia wstępnego może być stosowany zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych. Zapewnia skuteczne działanie w każdej temperaturze. Dzieje się tak dlatego, że usuwa smar, olej, owady i zanieczyszczenia powstające na skutek emisji. Skutecznie pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, co z kolei wyraźnie poprawia efekty kolejnych etapów czyszczenia, bez względu na twardość wody. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady środek jest biodegradowalny. W separatorze oleju RM 803 szybko oddziela olej i wodę.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 12
Waga (kg) 212
Waga z opakowaniem (kg) 222,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 580 x 580 x 970

Właściwości

  • Skuteczny środek do czyszczenia wstępnego samochodów osobowych i ciężarowych
  • Umożliwia rozpuszczanie tłuszczy, olei, insektów, zabrudzeń emisyjnych
  • Znacząco poprawia rezultaty czyszczenia na następujących etapach czyszczenia
  • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
  • Efektywnie szybki
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
VehiclePro RM 803 Classic środek do mycia wstępnego, 200l
VehiclePro RM 803 Classic środek do mycia wstępnego, 200l
VehiclePro RM 803 Classic środek do mycia wstępnego, 200l
VehiclePro RM 803 Classic środek do mycia wstępnego, 200l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Usuwanie woskowych powłok ochronnych
  • Czyszczenie pojazdów
  • Mycie samochodów/silników
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
Akcesoria