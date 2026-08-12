Szybko działający i delikatny VehiclePro PreWash RM 803 Classic do stosowania w myjniach samochodowych oraz samoobsługowych. Silny środek do czyszczenia wstępnego może być stosowany zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych. Zapewnia skuteczne działanie w każdej temperaturze. Dzieje się tak dlatego, że usuwa smar, olej, owady i zanieczyszczenia powstające na skutek emisji. Skutecznie pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, co z kolei wyraźnie poprawia efekty kolejnych etapów czyszczenia, bez względu na twardość wody. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady środek jest biodegradowalny. W separatorze oleju RM 803 szybko oddziela olej i wodę.