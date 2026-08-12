Aktywna piana VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic to wysoce skuteczna aktywna piana z efektem lotosu do mycia samochodów w myjniach samochodowych. Środek RM 816 Classic skutecznie usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia spowodowane emisją spalin, a także pozostałościami owadów. Aktywna piana przygotowuje powierzchnię do suszenia, tworzy powierzchnię nanostrukturalną i dzięki temu umożliwia użycia środka VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Kompatybilność z woskami pozwala zapobiegać smugom na powierzchni lakieru. Ponadto łatwo poddająca się separacji piana wspiera również właściwości ślizgowe szczotki, chroniąc w ten sposób lakier, a także znacząco ogranicza powstawanie zanieczyszczeń na szczotkach, co oznacza, że można ją stosować jako szampon do szczotek. Zawarte w niej substancje powierzchniowo czynne są biodegradowalne, zgodnie z wytycznymi OECD.