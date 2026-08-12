VehiclePro RM 816 Classic Nano aktywna piana do myjni szczotkowych, 20l
Kompatybilny z woskiem, silnie czyszczący i zgodny z VDA pianowy środek czyszczący do systemów mycia pojazdów. Optymalnie przygotowuje do suszenia i jest idealnie dopasowany do naszej suszarki RM 832 Gloss Dryer Nano.
Aktywna piana VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic to wysoce skuteczna aktywna piana z efektem lotosu do mycia samochodów w myjniach samochodowych. Środek RM 816 Classic skutecznie usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia spowodowane emisją spalin, a także pozostałościami owadów. Aktywna piana przygotowuje powierzchnię do suszenia, tworzy powierzchnię nanostrukturalną i dzięki temu umożliwia użycia środka VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Kompatybilność z woskami pozwala zapobiegać smugom na powierzchni lakieru. Ponadto łatwo poddająca się separacji piana wspiera również właściwości ślizgowe szczotki, chroniąc w ten sposób lakier, a także znacząco ogranicza powstawanie zanieczyszczeń na szczotkach, co oznacza, że można ją stosować jako szampon do szczotek. Zawarte w niej substancje powierzchniowo czynne są biodegradowalne, zgodnie z wytycznymi OECD.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|9
|Waga (kg)
|20,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 x 250 x 440
Właściwości
- Skuteczna piana aktywna z formułą opartą na nanotechnologii
- Skutecznie usuwa tłuszcz, olej, zabrudzenia emisyjne i owady
- Tworzy nano strukturalną powierzchnię przygotowując powierzchnię do zastosowania NANO RM 832 ASF Schnięcie z połyskiem
- W efekcie powstaje wodo - odporna warstwa
- Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
- Znacząco redukuje potrzebę użycia szczotki
- Jest kompatybilna z woskiem, co zapobiega tworzeniu się smug na czyszczonej powierzchni
- zgodny z VDA
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Komercyjne czyszczenie pojazdów
- Pojazdy