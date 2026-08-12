VehiclePro RM 816 Classic Nano aktywna piana do myjni szczotkowych, 20l

Kompatybilny z woskiem, silnie czyszczący i zgodny z VDA pianowy środek czyszczący do systemów mycia pojazdów. Optymalnie przygotowuje do suszenia i jest idealnie dopasowany do naszej suszarki RM 832 Gloss Dryer Nano.

Aktywna piana VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic to wysoce skuteczna aktywna piana z efektem lotosu do mycia samochodów w myjniach samochodowych. Środek RM 816 Classic skutecznie usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia spowodowane emisją spalin, a także pozostałościami owadów. Aktywna piana przygotowuje powierzchnię do suszenia, tworzy powierzchnię nanostrukturalną i dzięki temu umożliwia użycia środka VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Kompatybilność z woskami pozwala zapobiegać smugom na powierzchni lakieru. Ponadto łatwo poddająca się separacji piana wspiera również właściwości ślizgowe szczotki, chroniąc w ten sposób lakier, a także znacząco ogranicza powstawanie zanieczyszczeń na szczotkach, co oznacza, że można ją stosować jako szampon do szczotek. Zawarte w niej substancje powierzchniowo czynne są biodegradowalne, zgodnie z wytycznymi OECD.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 9
Waga (kg) 20,5
Waga z opakowaniem (kg) 21,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 250 x 440

Właściwości

  • Skuteczna piana aktywna z formułą opartą na nanotechnologii
  • Skutecznie usuwa tłuszcz, olej, zabrudzenia emisyjne i owady
  • Tworzy nano strukturalną powierzchnię przygotowując powierzchnię do zastosowania NANO RM 832 ASF Schnięcie z połyskiem
  • W efekcie powstaje wodo - odporna warstwa
  • Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
  • Znacząco redukuje potrzebę użycia szczotki
  • Jest kompatybilna z woskiem, co zapobiega tworzeniu się smug na czyszczonej powierzchni
  • zgodny z VDA
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
  • Wolny od NTA
VehiclePro RM 816 Classic Nano aktywna piana do myjni szczotkowych, 20l
VehiclePro RM 816 Classic Nano aktywna piana do myjni szczotkowych, 20l
VehiclePro RM 816 Classic Nano aktywna piana do myjni szczotkowych, 20l
VehiclePro RM 816 Classic Nano aktywna piana do myjni szczotkowych, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Pojazdy
Akcesoria