Skutecznie chroni przed korozją i jednocześnie zapewnia lustrzany blask powierzchni pojazdu: Gorący wosk VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic firmy Kärcher do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi w myjniach samoobsługowych i w systemach mycia pojazdów. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody osobowe, pojazdy użytkowe czy rowery, twardą czy miękką wodę – wosk pielęgnacyjny tworzy odporną na warunki atmosferyczne warstwę konserwującą, która bezpiecznie chroni lakier przez okres do jednego miesiąca. Ponadto wosk wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami przyjaznymi dla środowiska, ponieważ zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004, jest zgodny z normami VDA, a dzięki wydajności do 120 samochodów na litr jest bardzo ekonomiczny w użyciu.