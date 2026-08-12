VehiclePro RM 820 Classic wosk na gorąco, 200l

Ten płynny wosk na gorąco tworzy na samochodzie odporną na warunki atmosferyczne warstwę konserwującą, która chroni pojazdy przed korozją.

Skutecznie chroni przed korozją i jednocześnie zapewnia lustrzany blask powierzchni pojazdu: Gorący wosk VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic firmy Kärcher do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi w myjniach samoobsługowych i w systemach mycia pojazdów. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody osobowe, pojazdy użytkowe czy rowery, twardą czy miękką wodę – wosk pielęgnacyjny tworzy odporną na warunki atmosferyczne warstwę konserwującą, która bezpiecznie chroni lakier przez okres do jednego miesiąca. Ponadto wosk wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami przyjaznymi dla środowiska, ponieważ zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004, jest zgodny z normami VDA, a dzięki wydajności do 120 samochodów na litr jest bardzo ekonomiczny w użyciu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 4
Waga z opakowaniem (kg) 216
VehiclePro RM 820 Classic wosk na gorąco, 200l
VehiclePro RM 820 Classic wosk na gorąco, 200l
VehiclePro RM 820 Classic wosk na gorąco, 200l
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Zastosowania
  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
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