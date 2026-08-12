VehiclePro RM 820 Classic wosk na gorąco, 200l
Ten płynny wosk na gorąco tworzy na samochodzie odporną na warunki atmosferyczne warstwę konserwującą, która chroni pojazdy przed korozją.
Skutecznie chroni przed korozją i jednocześnie zapewnia lustrzany blask powierzchni pojazdu: Gorący wosk VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic firmy Kärcher do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi w myjniach samoobsługowych i w systemach mycia pojazdów. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody osobowe, pojazdy użytkowe czy rowery, twardą czy miękką wodę – wosk pielęgnacyjny tworzy odporną na warunki atmosferyczne warstwę konserwującą, która bezpiecznie chroni lakier przez okres do jednego miesiąca. Ponadto wosk wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami przyjaznymi dla środowiska, ponieważ zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004, jest zgodny z normami VDA, a dzięki wydajności do 120 samochodów na litr jest bardzo ekonomiczny w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|200
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|4
|Waga z opakowaniem (kg)
|216
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- RBS 6012
- RBS 6014
- TB 42
Urządzenia archiwalne
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 801 B
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 M Classic
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- RBS 6012
- RBS 6014
- TB 36
- TB 46
- TB 50
Zastosowania
- Pojazdy
- Komercyjne czyszczenie pojazdów
- Samochody osobowe, ciężarowe, rowery