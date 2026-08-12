VehiclePro RM 824 Classic wosk perłowy, 200l

Wspomaganie suszenia, ochrona i pielęgnacja pojazdu w jednym. Płynny wosk perłowy szybko rozbija film wodny i zapewnia efektywne suszenie, szczególnie jeśli używana jest woda twarda.

Wosk w płynie VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic to skuteczny środek wspomagający suszenie, który idealnie nadaje się do stosowania w myjniach samochodowych, a także z urządzeniami wysokociśnieniowymi. Środek pielęgnacyjny jest szczególnie skuteczny w przypadku stosowania wody o średniej lub wysokiej twardości. Powoduje szybkie rozbicie tafli wody na dużej powierzchni, a tym samym zapewnia bardzo dobry efekt suszenia. Wosk zwiększa poziom połysku lakieru, a także jest zgodny z normami VDA i wolny od olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych. Zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Wysoka wydajność do 83 samochodów na litr umożliwia bardzo ekonomiczne użytkowanie środka.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 4
Waga z opakowaniem (kg) 206
VehiclePro RM 824 Classic wosk perłowy, 200l
VehiclePro RM 824 Classic wosk perłowy, 200l
VehiclePro RM 824 Classic wosk perłowy, 200l
VehiclePro RM 824 Classic wosk perłowy, 200l
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  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
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