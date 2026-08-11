Wosk w płynie VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic to skuteczny środek wspomagający suszenie, który idealnie nadaje się do stosowania w myjniach samochodowych, a także z urządzeniami wysokociśnieniowymi. Środek pielęgnacyjny jest szczególnie skuteczny w przypadku stosowania wody o średniej lub wysokiej twardości. Powoduje szybkie rozbicie tafli wody na dużej powierzchni, a tym samym zapewnia bardzo dobry efekt suszenia. Wosk zwiększa poziom połysku lakieru, a także jest zgodny z normami VDA i wolny od olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych. Zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Wysoka wydajność do 83 samochodów na litr umożliwia bardzo ekonomiczne użytkowanie środka.