VehiclePro RM 831 środek nabłyszczający, 20l
Nowoczesny środek do pielęgnacji pojazdów o specjalnej formule zabezpieczającej, która na długo zalega na powierzchni. Zabezpiecza lakier przed brudem, insektami, kwaśnymi deszczami, oraz innymi szkodliwymi zanieczyszczeniami.
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 to środek do pielęgnacji pojazdów o maksymalnej skuteczności do stosowania w myjniach samochodowych z opcją programu „konserwacja woskiem”. Specjalna formuła pielęgnacyjna zapewnia konserwację woskiem, która zachowuje trwałość do 6 miesięcy, skutecznie chroniąc lakier pojazdu przed zanieczyszczeniami drogowymi, pozostałościami owadów, kwaśnymi deszczami, solą drogową i innymi czynnikami środowiskowymi, które uszkadzają lakier. Jednocześnie wosk tworzy wykończenie o wysokim połysku bez pozostawiania śladów na szklanych powierzchniach lub przyklejania się do szczotek i dysz myjących systemu. Ponadto środek Polish Plus RM 831 jest skuteczny przy dowolnej twardości wody, nie zawiera olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych oraz jest zgodny z normami VDA. Zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne są również przyjazne dla środowiska, ponieważ ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|4
|Waga (kg)
|19,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 240 x 390
Zastosowania
- Pojazdy
- Komercyjne czyszczenie pojazdów