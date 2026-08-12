VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 to środek do pielęgnacji pojazdów o maksymalnej skuteczności do stosowania w myjniach samochodowych z opcją programu „konserwacja woskiem”. Specjalna formuła pielęgnacyjna zapewnia konserwację woskiem, która zachowuje trwałość do 6 miesięcy, skutecznie chroniąc lakier pojazdu przed zanieczyszczeniami drogowymi, pozostałościami owadów, kwaśnymi deszczami, solą drogową i innymi czynnikami środowiskowymi, które uszkadzają lakier. Jednocześnie wosk tworzy wykończenie o wysokim połysku bez pozostawiania śladów na szklanych powierzchniach lub przyklejania się do szczotek i dysz myjących systemu. Ponadto środek Polish Plus RM 831 jest skuteczny przy dowolnej twardości wody, nie zawiera olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych oraz jest zgodny z normami VDA. Zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne są również przyjazne dla środowiska, ponieważ ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004.