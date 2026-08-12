RM 805 Mycie samochodów ciężarowych, plandek, 20l

Alkaliczny środek do spryskiwania wstępnego skutecznie wspomagający w myjniach szczotkowych i wysokociśnieniowych usuwanie uporczywych zanieczyszczeń jak smar, sadza, olej, smoła, resztki insektów i szary nalot. Idealny do wszelkich pojazdów użytkowych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga (kg) 21,4
Waga z opakowaniem (kg) 22,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 230 x 420

Właściwości

  • Skuteczny środek do czyszczenia wstępnego samochodów osobowych i ciężarowych
  • Umożliwia rozpuszczanie tłuszczy, olei, insektów, zabrudzeń emisyjnych
  • Znacząco poprawia rezultaty czyszczenia na następujących etapach czyszczenia
  • Idealny do czyszczenia plandek samochodów ciężarowych
  • Bardzo dobre właściwości czyszczące, zwłasza w zimnej wodzie
  • Efektywnie szybki
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Wolny od NTA
RM 805 Mycie samochodów ciężarowych, plandek, 20l
RM 805 Mycie samochodów ciężarowych, plandek, 20l
RM 805 Mycie samochodów ciężarowych, plandek, 20l
RM 805 Mycie samochodów ciężarowych, plandek, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów/silników
  • System mycia pojazdów
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie plandek
  • Pojazdy
Akcesoria