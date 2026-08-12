RM 805 Mycie samochodów ciężarowych, plandek, 20l

Alkaliczny środek do spryskiwania wstępnego skutecznie wspomagający w myjniach szczotkowych i wysokociśnieniowych usuwanie uporczywych zanieczyszczeń jak smar, sadza, olej, smoła, resztki insektów i szary nalot. Idealny do wszelkich pojazdów użytkowych.