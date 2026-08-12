VehiclePro RM 800 kwaśny środek do czyszczenia felg, 200l
Bardzo skuteczny kwaśny koncentrat do czyszczenia felg. Aktywnie działająca piana wspomaga delikatne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, jak pył hamulcowy, ślady po gumie, osady i plamy z wapna i soli.
Wydajny, kwasowy środek do czyszczenia felg VehiclePro Rim Cleaner RM 800 jest imponująco skuteczny w czyszczeniu pojazdów, a jednocześnie łagodny dla materiału. Nadaje się do stosowania w myjniach samoobsługowych oraz w urządzeniach spryskujących w myjniach pojazdów użytkowych, tworząc aktywną pianę czyszczącą, która szybko i bezpiecznie usuwa typowe zanieczyszczenia, takie jak pył hamulcowy, ślady zużywających się opon, osady kamienne lub agresywne osady soli drogowej zimą. Jego delikatne właściwości nie tylko chronią felgi samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, ale także nie atakują niepowlekanych posadzek betonowych ani nadkoli ze stali nierdzewnej. Składniki standardowego środka czyszczącego są w 90% biodegradowalne – zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne są zgodne z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki wydajności czyszczenia wynoszącej około 400 felg na litr środek do czyszczenia felg VehiclePro RM 800 jest również bardzo ekonomiczny i wydajny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|200
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|233,8
Zastosowania
- Środek do czyszczenia felg samochodowych