VehiclePro RM 821 wosk do spryskiwania, 200l

Środek konserwujący nadający całemu pojazdowi długotrwały połysk i perlisty efekt. Nie pozostawia plam nawet przy suszeniu bez dmuchawy.

Idealne rozwiązanie dla myjni samoobsługowych, które nie mają funkcji suszenia nadmuchowego, oraz do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi: płynny wosk VehiclePro RM 821 Classic. Ten skuteczny nabłyszczający środek wspomagający suszenie może być używany ze wszystkimi rodzajami i twardościami wody – w połączeniu z wodą osmotyczną umożliwia nieskazitelne suszenie powierzchni i zapewnia lustrzany połysk. Lakier na samochodach, pojazdach użytkowych i rowerach jest niezawodnie chroniony przed wpływem środowiska przez okres do jednego miesiąca. Wosk w sprayu jest zgodny z normami VDA, wolny od olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych, a zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Z wydajnością do 120 pojazdów użytkowych na litr, wosk VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic jest również bardzo ekonomiczny w użyciu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 4
Waga z opakowaniem (kg) 207
VehiclePro RM 821 wosk do spryskiwania, 200l
VehiclePro RM 821 wosk do spryskiwania, 200l
VehiclePro RM 821 wosk do spryskiwania, 200l
VehiclePro RM 821 wosk do spryskiwania, 200l
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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
  • Pojazdy
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