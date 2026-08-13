Idealne rozwiązanie dla myjni samoobsługowych, które nie mają funkcji suszenia nadmuchowego, oraz do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi: płynny wosk VehiclePro RM 821 Classic. Ten skuteczny nabłyszczający środek wspomagający suszenie może być używany ze wszystkimi rodzajami i twardościami wody – w połączeniu z wodą osmotyczną umożliwia nieskazitelne suszenie powierzchni i zapewnia lustrzany połysk. Lakier na samochodach, pojazdach użytkowych i rowerach jest niezawodnie chroniony przed wpływem środowiska przez okres do jednego miesiąca. Wosk w sprayu jest zgodny z normami VDA, wolny od olejów mineralnych i węglowodorów mineralnych, a zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Z wydajnością do 120 pojazdów użytkowych na litr, wosk VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic jest również bardzo ekonomiczny w użyciu.