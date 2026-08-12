VehiclePro środek wspomagający suszenie RM 833, 20l

Specjalny środek wspomagający suszenie przeznaczony do myjny samochodowych bez dmuchaw suszących. Woda nie przylega do powierzchni co pozwala na schnięcie bez plam i smug.

VehiclePro Liquid Leather RM 833 jest doskonałym środkiem wspomagającym suszenie w komercyjnych systemach mycia pojazdów niewyposażonych w suszarkę. Jego specjalna formuła tworzy zamkniętą warstwę wody, która spływa z pionowych powierzchni bez tworzenia kropel, a następnie wysycha bez smug i zacieków – idealnie nadając się do czyszczenia pojazdów o dużych widocznych powierzchniach, takich jak autobusy. Ponadto środek VehiclePro Liquid Leather RM 833 ma również właściwości czyszczące ze względu na swoją bazę składników aktywnych i dlatego może być stosowany jako szampon do szczotek w systemach z tylko jednym urządzeniem dozującym. Oczywiście zawarte substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 12
Waga (kg) 20,5
Waga z opakowaniem (kg) 21,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 240 x 390
VehiclePro środek wspomagający suszenie RM 833, 20l
VehiclePro środek wspomagający suszenie RM 833, 20l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Pojazdy kolejowe
Akcesoria