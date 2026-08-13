CP 901 ASF Środek do czyszczenia felg, 20l

Specjalny preparat do czyszczenia felg aluminiowych i stalowych (za wyjątkiem felg nielakierowanych, wypolerowanych na wysoki połysk).

Skutecznie usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia, w tym pył hamulcowy i osady z soli. Przed zbyt dużym dozowaniem chroni zabarwianie się preparatu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13,5
Waga z opakowaniem (kg) 22,9
CP 901 ASF Środek do czyszczenia felg, 20l
CP 901 ASF Środek do czyszczenia felg, 20l
CP 901 ASF Środek do czyszczenia felg, 20l
CP 901 ASF Środek do czyszczenia felg, 20l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Środek do czyszczenia felg samochodowych
Akcesoria