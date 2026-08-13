CP 901 ASF Środek do czyszczenia felg, 20l
Specjalny preparat do czyszczenia felg aluminiowych i stalowych (za wyjątkiem felg nielakierowanych, wypolerowanych na wysoki połysk).
Skutecznie usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia, w tym pył hamulcowy i osady z soli. Przed zbyt dużym dozowaniem chroni zabarwianie się preparatu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,9
Zastosowania
- Środek do czyszczenia felg samochodowych