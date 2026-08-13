CP 930 Środek do mycia wstępnego w koncentracie, 20l

Aktywny środek do wstępnego spryskiwania, bez wysiłku usuwa najbardziej uporczywe plamy ze smaru i oleju. Z łatwością przyspiesza zmiękczanie i usuwanie pozostałości owadów.

Intensive Dirt Remover CP 930 to idealne rozwiązanie do mycia wstępnego w samoobsługowych myjniach, ale także doskonale nadaje się do wstępnego mycia samochodów i pojazdów użytkowych w myjniach samochodowych. Silny środek do spryskiwania wstępnego jest skuteczny w każdej temperaturze, a także szybko działa i nie niszczy materiałów. Wysoko wydajny środek czyszczący z linii CP Kärcher powoduje, że smar, olej, zanieczyszczenia powstające na skutek emisji i owady, są skutecznie usuwane, co pozwala uzyskać znacznie lepsze wyniki kolejnych etapów czyszczenia. W przypadku środków powierzchniowo czynnych, które według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] są biodegradowalne, środek do czyszczenia wstępnego jest przyjazny dla środowiska, a także szybko oddziela olej i wodę w separatorze oleju.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga (kg) 20,5
Waga z opakowaniem (kg) 21,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 230 x 410

Właściwości

  • Skuteczny środek do czyszczenia wstępnego samochodów osobowych i ciężarowych
  • Umożliwia rozpuszczanie tłuszczy, olei, insektów, zabrudzeń emisyjnych
  • Znacząco poprawia rezultaty czyszczenia na następujących etapach czyszczenia
  • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
  • Efektywnie szybki
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
  • Wolny od NTA
CP 930 Środek do mycia wstępnego w koncentracie, 20l
CP 930 Środek do mycia wstępnego w koncentracie, 20l
CP 930 Środek do mycia wstępnego w koncentracie, 20l
CP 930 Środek do mycia wstępnego w koncentracie, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
Akcesoria