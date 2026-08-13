Wyjątkowo ekonomiczny środek czyszczący High-Pressure Wash CP 935 o świeżym zapachu jabłka do kompleksowego mycia samochodów i motocykli w myjniach samoobsługowych. Silny koncentrat czyszczący jest szczególnie skuteczny i rozpuszcza nawet najbardziej uporczywe pozostałości oleju, smaru, żywicy z drzew, błota oraz owadów. Jednocześnie jest niezwykłe przyjazny dla środowiska: zawarte w CP 935 środki powierzchniowo czynne według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] są biodegradowalne, a w separatorze oleju bardzo szybko oddziela olej i wodę. Wysokociśnieniowy środek czyszczący Kärcher jest również bardzo ekonomiczny, ponieważ jeden litr umożliwia umycie do 50 pojazdów.