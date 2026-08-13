CP 935 Szampon samochodowy w koncentracie, 20l

Bardzo skuteczny koncentrat czyszczący do myjni samochodowych o zapachu jabłka. Usuwa pył, insekty, błoto.

Wyjątkowo ekonomiczny środek czyszczący High-Pressure Wash CP 935 o świeżym zapachu jabłka do kompleksowego mycia samochodów i motocykli w myjniach samoobsługowych. Silny koncentrat czyszczący jest szczególnie skuteczny i rozpuszcza nawet najbardziej uporczywe pozostałości oleju, smaru, żywicy z drzew, błota oraz owadów. Jednocześnie jest niezwykłe przyjazny dla środowiska: zawarte w CP 935 środki powierzchniowo czynne według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] są biodegradowalne, a w separatorze oleju bardzo szybko oddziela olej i wodę. Wysokociśnieniowy środek czyszczący Kärcher jest również bardzo ekonomiczny, ponieważ jeden litr umożliwia umycie do 50 pojazdów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 12
Waga (kg) 20,7
Waga z opakowaniem (kg) 21,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 230 x 430

Właściwości

  • Silny środek do mycia wysokociśnieniowego pojazdów
  • Rozpuszcza nawet najsilniejsze zabrudzenia olejowe, smary, żywice, błoto i plamy po owadach
  • Efektywnie szybki
  • Szczególnie wydajny
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
  • Wolny od NTA
CP 935 Szampon samochodowy w koncentracie, 20l
CP 935 Szampon samochodowy w koncentracie, 20l
CP 935 Szampon samochodowy w koncentracie, 20l
CP 935 Szampon samochodowy w koncentracie, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
Akcesoria