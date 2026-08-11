CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
Delikatnie alkaiczny szampon o przyjemnych zapachu cytrynowym. Konserwuje powierzchnie i jest łatwo spłukiwalny. Do użycia w samoobsługowych myjniach.
Idealna do mycia pojazdów za pomocą szczotek w myjniach samoobsługowych, ale także świetnie nadająca się do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych z dyszami pianowymi: niezwykle ekonomiczna piana aktywna CP 940 firmy Kärcher do dokładnego i delikatnego mycia samochodów i pojazdów użytkowych. Zaprojektowana do stosowania na mokro i sucho z użyciem szczotki aktywna piana wytwarza jasną pianę o dużej objętości, która bez wysiłku rozpuszcza olej, tłuszcz i zanieczyszczenia mineralne, jednocześnie zwiększając poślizg szczotki w celu delikatnego czyszczenia. Ponadto w połączeniu z kolejnymi produktami woskowymi zapobiega powstawaniu smug na lakierze i ogranicza powstawanie ponownych zanieczyszczeń na szczotkach. Substancje powierzchniowo czynne zawarte w środku CP 935 są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD, dzięki czemu są przyjazne dla środowiska i bardzo szybko oddzielają olej od wody w separatorze oleju.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|8
|Waga (kg)
|20,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 x 230 x 410
Właściwości
- Piana aktywna do mycia pojazdów
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Tworzy obszerną, jasną pianę
- Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
- Znacząco redukuje potrzebę użycia szczotki
- Jest kompatybilna z woskiem, co zapobiega tworzeniu się smug na czyszczonej powierzchni
- zgodny z VDA
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Komercyjne czyszczenie pojazdów
- Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
- Pojazdy