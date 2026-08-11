CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l

Delikatnie alkaiczny szampon o przyjemnych zapachu cytrynowym. Konserwuje powierzchnie i jest łatwo spłukiwalny. Do użycia w samoobsługowych myjniach.

Idealna do mycia pojazdów za pomocą szczotek w myjniach samoobsługowych, ale także świetnie nadająca się do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych z dyszami pianowymi: niezwykle ekonomiczna piana aktywna CP 940 firmy Kärcher do dokładnego i delikatnego mycia samochodów i pojazdów użytkowych. Zaprojektowana do stosowania na mokro i sucho z użyciem szczotki aktywna piana wytwarza jasną pianę o dużej objętości, która bez wysiłku rozpuszcza olej, tłuszcz i zanieczyszczenia mineralne, jednocześnie zwiększając poślizg szczotki w celu delikatnego czyszczenia. Ponadto w połączeniu z kolejnymi produktami woskowymi zapobiega powstawaniu smug na lakierze i ogranicza powstawanie ponownych zanieczyszczeń na szczotkach. Substancje powierzchniowo czynne zawarte w środku CP 935 są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD, dzięki czemu są przyjazne dla środowiska i bardzo szybko oddzielają olej od wody w separatorze oleju.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 8
Waga (kg) 20,5
Waga z opakowaniem (kg) 22,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 230 x 410

Właściwości

  • Piana aktywna do mycia pojazdów
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
  • Tworzy obszerną, jasną pianę
  • Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
  • Znacząco redukuje potrzebę użycia szczotki
  • Jest kompatybilna z woskiem, co zapobiega tworzeniu się smug na czyszczonej powierzchni
  • zgodny z VDA
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
  • Wolny od NTA
CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
  • Pojazdy
Akcesoria