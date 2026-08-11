Idealna do mycia pojazdów za pomocą szczotek w myjniach samoobsługowych, ale także świetnie nadająca się do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych z dyszami pianowymi: niezwykle ekonomiczna piana aktywna CP 940 firmy Kärcher do dokładnego i delikatnego mycia samochodów i pojazdów użytkowych. Zaprojektowana do stosowania na mokro i sucho z użyciem szczotki aktywna piana wytwarza jasną pianę o dużej objętości, która bez wysiłku rozpuszcza olej, tłuszcz i zanieczyszczenia mineralne, jednocześnie zwiększając poślizg szczotki w celu delikatnego czyszczenia. Ponadto w połączeniu z kolejnymi produktami woskowymi zapobiega powstawaniu smug na lakierze i ogranicza powstawanie ponownych zanieczyszczeń na szczotkach. Substancje powierzchniowo czynne zawarte w środku CP 935 są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD, dzięki czemu są przyjazne dla środowiska i bardzo szybko oddzielają olej od wody w separatorze oleju.