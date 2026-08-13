CP 945 Wosk na gorąco w koncentracie, 20l

Ten termo wosk w koncentracie tworzy wodoodporne, trwałe powłoki o wysokim efekcie połysku. Ma wysoką zawartości naturalnego wosku Carnauba.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 5
Waga (kg) 19,9
Waga z opakowaniem (kg) 21,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 230 x 410
CP 945 Wosk na gorąco w koncentracie, 20l
CP 945 Wosk na gorąco w koncentracie, 20l

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  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
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