CP 950 Wosk do konserwacji w koncentracie, 20l

Wosk w płynie do konserwacji i długotrwałej ochrony. Szybko rozbija film wodny i zapewnia efektywne suszenie, szczególnie jeśli używana jest woda twarda. Nie pozostawia smug i plam.

Wosk w płynie Top Care CP 950 to bardzo skuteczny środek nabłyszczający do stosowania w myjniach samoobsługowych, zapewniający wydajność do 1250 samochodów osobowych na litr. Wosk w płynie może być również stosowany z urządzeniami wysokociśnieniowymi – niezależnie od twardości i jakości wody – trwale i skutecznie wspomaga zachowanie połysku lakieru samochodów, pojazdów użytkowych i rowerów. W połączeniu z wodą osmotyczną zapewnia suszenie bez plam i jest również zgodny z normą VDA. Zawarte substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi OECD.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 4
Waga (kg) 20
Waga z opakowaniem (kg) 22,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 230 x 410
CP 950 Wosk do konserwacji w koncentracie, 20l
CP 950 Wosk do konserwacji w koncentracie, 20l

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  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
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