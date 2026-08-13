Wosk w płynie Top Care CP 950 to bardzo skuteczny środek nabłyszczający do stosowania w myjniach samoobsługowych, zapewniający wydajność do 1250 samochodów osobowych na litr. Wosk w płynie może być również stosowany z urządzeniami wysokociśnieniowymi – niezależnie od twardości i jakości wody – trwale i skutecznie wspomaga zachowanie połysku lakieru samochodów, pojazdów użytkowych i rowerów. W połączeniu z wodą osmotyczną zapewnia suszenie bez plam i jest również zgodny z normą VDA. Zawarte substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi OECD.