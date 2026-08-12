Wydajny środek do mycia wysokociśnieniowego VehiclePro RM 806 do stosowania w myjniach samoobsługowych, umożliwia uniwersalne mycie samochodów, pojazdów użytkowych, motocykli i silników. Bez NTA, wyjątkowo skuteczny środek wysokociśnieniowy rozpuszcza nawet najbardziej uporczywe pozostałości oleju, smaru, błota, owadów oraz żywicy z drzew. W separatorze oleju szybko oddziela olej i wodę, a zawarte w nim środki powierzchniowo czynne, które zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady są biodegradowalne, pomagają zapewnić przyjazne dla środowiska mycie pojazdu. Poza tym koncentrat Kärcher z gamy VehiclePro zachwyca wysoką wydajnością umożliwiającą umycie przy pomocy jednego litra do 60 aut.