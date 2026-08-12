VehiclePro RM 806 ASF środek do mycia wysokociśnieniowego, 200l

Środek w koncentracie, posiada duży zakres zastosowania. Rozpuszcza i usuwa uporczywe zanieczyszczenia drogowe jak kurz, olej, smary, insekty, żywice drzewne i błoto.

Wydajny środek do mycia wysokociśnieniowego VehiclePro RM 806 do stosowania w myjniach samoobsługowych, umożliwia uniwersalne mycie samochodów, pojazdów użytkowych, motocykli i silników. Bez NTA, wyjątkowo skuteczny środek wysokociśnieniowy rozpuszcza nawet najbardziej uporczywe pozostałości oleju, smaru, błota, owadów oraz żywicy z drzew. W separatorze oleju szybko oddziela olej i wodę, a zawarte w nim środki powierzchniowo czynne, które zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady są biodegradowalne, pomagają zapewnić przyjazne dla środowiska mycie pojazdu. Poza tym koncentrat Kärcher z gamy VehiclePro zachwyca wysoką wydajnością umożliwiającą umycie przy pomocy jednego litra do 60 aut.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga z opakowaniem (kg) 235,8
VehiclePro RM 806 ASF środek do mycia wysokociśnieniowego, 200l
VehiclePro RM 806 ASF środek do mycia wysokociśnieniowego, 200l
VehiclePro RM 806 ASF środek do mycia wysokociśnieniowego, 200l
VehiclePro RM 806 ASF środek do mycia wysokociśnieniowego, 200l
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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
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