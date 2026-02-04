Wydajny, kwasowy środek do czyszczenia felg VehiclePro Rim Cleaner RM 800 jest imponująco skuteczny w czyszczeniu pojazdów, a jednocześnie łagodny dla materiału. Nadaje się do stosowania w myjniach samoobsługowych oraz w urządzeniach spryskujących w myjniach pojazdów użytkowych, tworząc aktywną pianę czyszczącą, która szybko i bezpiecznie usuwa typowe zanieczyszczenia, takie jak pył hamulcowy, ślady zużywających się opon, osady kamienne lub agresywne osady soli drogowej zimą. Jego delikatne właściwości nie tylko chronią felgi samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, ale także nie atakują niepowlekanych posadzek betonowych ani nadkoli ze stali nierdzewnej. Składniki standardowego środka czyszczącego są w 90% biodegradowalne – zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne są zgodne z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki wydajności czyszczenia wynoszącej około 400 felg na litr środek do czyszczenia felg VehiclePro RM 800 jest również bardzo ekonomiczny i wydajny.