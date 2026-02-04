VehiclePro RM 800 kwaśny środek do czyszczenia felg, 20l
Bardzo skuteczny kwaśny koncentrat do czyszczenia felg. Aktywnie działająca piana wspomaga delikatne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, jak pył hamulcowy, ślady po gumie, osady i plamy z wapna i soli.
Wydajny, kwasowy środek do czyszczenia felg VehiclePro Rim Cleaner RM 800 jest imponująco skuteczny w czyszczeniu pojazdów, a jednocześnie łagodny dla materiału. Nadaje się do stosowania w myjniach samoobsługowych oraz w urządzeniach spryskujących w myjniach pojazdów użytkowych, tworząc aktywną pianę czyszczącą, która szybko i bezpiecznie usuwa typowe zanieczyszczenia, takie jak pył hamulcowy, ślady zużywających się opon, osady kamienne lub agresywne osady soli drogowej zimą. Jego delikatne właściwości nie tylko chronią felgi samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, ale także nie atakują niepowlekanych posadzek betonowych ani nadkoli ze stali nierdzewnej. Składniki standardowego środka czyszczącego są w 90% biodegradowalne – zawarte w nim substancje powierzchniowo czynne są zgodne z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki wydajności czyszczenia wynoszącej około 400 felg na litr środek do czyszczenia felg VehiclePro RM 800 jest również bardzo ekonomiczny i wydajny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|0,3
|Waga (kg)
|22,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|23,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 250 x 410
Właściwości
- Wysoce efektywny środek do czyszczenia felg
- Skutecznie usuwa pył hamulcowy, ślady opon, osady soli zimą, osady wapnia
- Efektywnie szybki
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Środek do czyszczenia felg samochodowych