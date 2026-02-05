Specjalnie dobrane składniki i formuła dla delikatnego i intensywnego czyszczenia samochodów i pojazdów użytkowych: Aktywna piana VehiclePro Active Foam RM 812 Classic firmy Kärcher. Odpowiednia do stosowania w myjniach samoobsługowych i systemach mycia pojazdów wyjątkowo intensywna aktywna piana w sposób niezawodny i skuteczny usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia mineralne z powierzchni pojazdów. Środek RM 812 Classic może być również używany jako szampon do szczotek. Jasna piana o dużej objętości wspiera właściwości ślizgowe szczotek, chroniąc w ten sposób lakier, a jednocześnie znacząco zmniejszając ponowne zanieczyszczanie szczotek. Ponadto aktywna piana o wysokiej wydajności pasuje do stosowanych następnie produktów woskowych, dzięki czemu zapobiega smugom, szybko oddziela olej/wodę w separatorze oleju i jest zgodna z normami VDA.