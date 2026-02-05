VehiclePro RM 812 Classic aktywny środek pianowy, 20l

Wysoce efektywny środek do wytwarzania piany w myjniach szczotkowych. Posiada sepcjalną formułę chroniącą zarówno lakier, jak i szczotki.

Specjalnie dobrane składniki i formuła dla delikatnego i intensywnego czyszczenia samochodów i pojazdów użytkowych: Aktywna piana VehiclePro Active Foam RM 812 Classic firmy Kärcher. Odpowiednia do stosowania w myjniach samoobsługowych i systemach mycia pojazdów wyjątkowo intensywna aktywna piana w sposób niezawodny i skuteczny usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia mineralne z powierzchni pojazdów. Środek RM 812 Classic może być również używany jako szampon do szczotek. Jasna piana o dużej objętości wspiera właściwości ślizgowe szczotek, chroniąc w ten sposób lakier, a jednocześnie znacząco zmniejszając ponowne zanieczyszczanie szczotek. Ponadto aktywna piana o wysokiej wydajności pasuje do stosowanych następnie produktów woskowych, dzięki czemu zapobiega smugom, szybko oddziela olej/wodę w separatorze oleju i jest zgodna z normami VDA.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 9
Waga (kg) 20,5
Waga z opakowaniem (kg) 22,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 240 x 390
VehiclePro RM 812 Classic aktywny środek pianowy, 20l
VehiclePro RM 812 Classic aktywny środek pianowy, 20l
VehiclePro RM 812 Classic aktywny środek pianowy, 20l
VehiclePro RM 812 Classic aktywny środek pianowy, 20l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
  • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
  • Pojazdy
Akcesoria