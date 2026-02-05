VehiclePro RM 812 Classic aktywny środek pianowy, 20l
Wysoce efektywny środek do wytwarzania piany w myjniach szczotkowych. Posiada sepcjalną formułę chroniącą zarówno lakier, jak i szczotki.
Specjalnie dobrane składniki i formuła dla delikatnego i intensywnego czyszczenia samochodów i pojazdów użytkowych: Aktywna piana VehiclePro Active Foam RM 812 Classic firmy Kärcher. Odpowiednia do stosowania w myjniach samoobsługowych i systemach mycia pojazdów wyjątkowo intensywna aktywna piana w sposób niezawodny i skuteczny usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia mineralne z powierzchni pojazdów. Środek RM 812 Classic może być również używany jako szampon do szczotek. Jasna piana o dużej objętości wspiera właściwości ślizgowe szczotek, chroniąc w ten sposób lakier, a jednocześnie znacząco zmniejszając ponowne zanieczyszczanie szczotek. Ponadto aktywna piana o wysokiej wydajności pasuje do stosowanych następnie produktów woskowych, dzięki czemu zapobiega smugom, szybko oddziela olej/wodę w separatorze oleju i jest zgodna z normami VDA.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|9
|Waga (kg)
|20,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 240 x 390
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Komercyjne czyszczenie pojazdów
- Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
- Pojazdy