VehiclePro RM 832 Classic wosk perłowy wspomagający suszenie, 20l

Do użytku w systemach myjni samochodowych: Płynny środek osuszający z połyskiem tworzy nanostrukturalną warstwę, zapewniając w ten sposób doskonały efekt suszenia.

Środek wspomagający suszenie VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic zapewnia doskonałe efekty suszenia samochodów osobowych i pojazdów użytkowych po myciu w myjniach samochodowych. Skuteczny środek nabłyszczający oparty na nanotechnologii szybko rozbija warstwę wody na dużej powierzchni, zapewniając w ten sposób doskonałe suszenie powierzchni o wysokim połysku, przy dowolnej twardości wody. Powstała w tym procesie nanostrukturalna warstwa skutecznie chroni lakier przez okres do jednego miesiąca. Środek czyszczący RM 832 Classic nadaje się również do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi i zapewnia najlepsze efekty w połączeniu z pianą aktywną RM 816 Classic. Jest zgodny z normami VDA i nie zawiera olejów mineralnych ani węglowodorów mineralnych. Zastosowane środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki wydajności do 50 samochodów na litr jest również bardzo ekonomiczny.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 4
Waga (kg) 19,8
Waga z opakowaniem (kg) 21,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 230 x 420

Właściwości

  • Schnięcie z połyskiem oparte na nanotechnologii
  • Szybkie przerwanie filmu wodnego na dużej powierzchni
  • Doskonały wynik suszenia
  • Najlepsze rezultaty w połączeniu z NANO RM 816 ASF Aktywny środek pianowy
  • Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
  • Powoduje efekt wysokiego połysku
  • Skuteczne zabezpieczenie aż do 1 miesiąca
  • zgodny z VDA
  • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
  • Wolny od NTA
  • Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
  • Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zastosowania
  • Pojazdy
  • Komercyjne czyszczenie pojazdów
