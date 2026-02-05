Środek wspomagający suszenie VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic zapewnia doskonałe efekty suszenia samochodów osobowych i pojazdów użytkowych po myciu w myjniach samochodowych. Skuteczny środek nabłyszczający oparty na nanotechnologii szybko rozbija warstwę wody na dużej powierzchni, zapewniając w ten sposób doskonałe suszenie powierzchni o wysokim połysku, przy dowolnej twardości wody. Powstała w tym procesie nanostrukturalna warstwa skutecznie chroni lakier przez okres do jednego miesiąca. Środek czyszczący RM 832 Classic nadaje się również do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi i zapewnia najlepsze efekty w połączeniu z pianą aktywną RM 816 Classic. Jest zgodny z normami VDA i nie zawiera olejów mineralnych ani węglowodorów mineralnych. Zastosowane środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki wydajności do 50 samochodów na litr jest również bardzo ekonomiczny.