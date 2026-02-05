VehiclePro RM 832 Classic wosk perłowy wspomagający suszenie, 20l
Do użytku w systemach myjni samochodowych: Płynny środek osuszający z połyskiem tworzy nanostrukturalną warstwę, zapewniając w ten sposób doskonały efekt suszenia.
Środek wspomagający suszenie VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic zapewnia doskonałe efekty suszenia samochodów osobowych i pojazdów użytkowych po myciu w myjniach samochodowych. Skuteczny środek nabłyszczający oparty na nanotechnologii szybko rozbija warstwę wody na dużej powierzchni, zapewniając w ten sposób doskonałe suszenie powierzchni o wysokim połysku, przy dowolnej twardości wody. Powstała w tym procesie nanostrukturalna warstwa skutecznie chroni lakier przez okres do jednego miesiąca. Środek czyszczący RM 832 Classic nadaje się również do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi i zapewnia najlepsze efekty w połączeniu z pianą aktywną RM 816 Classic. Jest zgodny z normami VDA i nie zawiera olejów mineralnych ani węglowodorów mineralnych. Zastosowane środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem EWG 648/2004. Dzięki wydajności do 50 samochodów na litr jest również bardzo ekonomiczny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|4
|Waga (kg)
|19,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 230 x 420
Właściwości
- Schnięcie z połyskiem oparte na nanotechnologii
- Szybkie przerwanie filmu wodnego na dużej powierzchni
- Doskonały wynik suszenia
- Najlepsze rezultaty w połączeniu z NANO RM 816 ASF Aktywny środek pianowy
- Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
- Powoduje efekt wysokiego połysku
- Skuteczne zabezpieczenie aż do 1 miesiąca
- zgodny z VDA
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do pracy z 2 lancami
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- RBS 6012
- RBS 6014
- TB 42
Urządzenia archiwalne
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
Zastosowania
- Pojazdy
- Komercyjne czyszczenie pojazdów