Nadaje się do wszystkich wodoodpornych posadzek twardych i sprężystych oraz zachwyca delikatną i pielęgnującą formułą na bazie mydła: Środek czyszczący FloorPro Wipe Care RM 746 od Kärcher. Obojętny środek czyszczący do codziennego użytku może być używany zarówno ręcznie, jak i maszynowo jest szczególnie niskopieniący, aby efektywnie wykorzystywać objętość zbiornika szorowarek. Ponieważ nie zawiera rozpuszczalników, nadaje się również do czyszczenia i pielęgnacji delikatnych posadzek z gumy lub PVC. Skutecznie usuwa tłuszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne, pozostawiając antypoślizgową i odporną na zanieczyszczenia warstwę pielęgnacyjną oraz świeży, przyjemny zapach. W razie potrzeby warstwę pielęgnacyjną można bez wysiłku wypolerować na wysoki połysk za pomocą urządzenia jednodyskowego.