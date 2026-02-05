RM 746 Aktywny środek na bazie naturalnego mydła, 10l
Obojętna pielęgnacja na bazie mydła bez rozpuszczalników. Tworzy antypoślizgową, odporną na zanieczyszczenia powłokę pielęgnacyjną, którą można bardzo łatwo wypolerować powierzchnię na wysoki połysk.
Nadaje się do wszystkich wodoodpornych posadzek twardych i sprężystych oraz zachwyca delikatną i pielęgnującą formułą na bazie mydła: Środek czyszczący FloorPro Wipe Care RM 746 od Kärcher. Obojętny środek czyszczący do codziennego użytku może być używany zarówno ręcznie, jak i maszynowo jest szczególnie niskopieniący, aby efektywnie wykorzystywać objętość zbiornika szorowarek. Ponieważ nie zawiera rozpuszczalników, nadaje się również do czyszczenia i pielęgnacji delikatnych posadzek z gumy lub PVC. Skutecznie usuwa tłuszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne, pozostawiając antypoślizgową i odporną na zanieczyszczenia warstwę pielęgnacyjną oraz świeży, przyjemny zapach. W razie potrzeby warstwę pielęgnacyjną można bez wysiłku wypolerować na wysoki połysk za pomocą urządzenia jednodyskowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|9,2
|Waga (kg)
|10,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 188 x 307
Właściwości
- Środek do codziennego czyszczenia wszystkich wodoodpornych twardych i elastycznych podłóg
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Mocny środek czyszczący na bazie mydła
- Tworzy wytrzymałą, odporną na zanieczyszczenia powłokę pielęgnacyjną
- Antypoślizgowy
- Bardzo łatwo się poleruje. Tworzy lśniące wykończenie o wysokim połysku
- Niskopieniący
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Przyjemny, świeży zapach
- Wolny od NTA
- Wolny od rozpuszczalników
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
- Czyszczenie podłóg