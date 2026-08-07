RM 780 EXTRA Łagodny środek antypoślizgowy do PCV, 10l

Środek na bazie polimerów do czyszczenia posadzek twardych i sprężystych odpornych na działanie wody. Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04.

FloorPro Wipe Care Extra RM 780 to idealny środek czyszczący do codziennego użytku po nałożeniu powłok RM 784 Care Dispersion i RM 782 Protect Dispersion. Detergent i środek pielęgnacyjny na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów nie tworzy warstw na powierzchniach, niezawodnie usuwa tłuszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne, a także nadaje się do delikatniejszych wykładzin podłogowych, takich jak elastomer (guma) lub PCW. Może być również stosowany na posadzkach ESD, a dzięki właściwościom antypoślizgowym potwierdzonym przez ekspertów zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04, szczególnie dobrze sprawdza się w czyszczeniu hal sportowych i wielofunkcyjnych. Niskopieniący środek czyszczący FloorPro Wipe Care Extra RM 780 jest przeznaczony do stosowania z szorowarkami, jak również do klasycznego czyszczenia ręcznego. Profesjonaliści w sektorze czyszczenia budynków również korzystają z wysokiego bezpieczeństwa tego nietoksycznego środka.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 9
Waga (kg) 10
Waga z opakowaniem (kg) 11
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307
RM 780 EXTRA Łagodny środek antypoślizgowy do PCV, 10l
RM 780 EXTRA Łagodny środek antypoślizgowy do PCV, 10l
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Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
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