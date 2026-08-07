FloorPro Wipe Care Extra RM 780 to idealny środek czyszczący do codziennego użytku po nałożeniu powłok RM 784 Care Dispersion i RM 782 Protect Dispersion. Detergent i środek pielęgnacyjny na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów nie tworzy warstw na powierzchniach, niezawodnie usuwa tłuszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne, a także nadaje się do delikatniejszych wykładzin podłogowych, takich jak elastomer (guma) lub PCW. Może być również stosowany na posadzkach ESD, a dzięki właściwościom antypoślizgowym potwierdzonym przez ekspertów zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04, szczególnie dobrze sprawdza się w czyszczeniu hal sportowych i wielofunkcyjnych. Niskopieniący środek czyszczący FloorPro Wipe Care Extra RM 780 jest przeznaczony do stosowania z szorowarkami, jak również do klasycznego czyszczenia ręcznego. Profesjonaliści w sektorze czyszczenia budynków również korzystają z wysokiego bezpieczeństwa tego nietoksycznego środka.