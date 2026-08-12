Naturalny przemysłowy środek czyszczący RM 69N składa się w ponad 99% ze składników pochodzenia naturalnego, a zawarte w nim substancje powierzchniowo pochodzące z kokosa i kukurydzy są pozyskiwane z odpadów przemysłu spożywczego. Nie zawiera substancji zapachowych, barwników i olejów silikonowych, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w zakładach zajmujących się obróbką metali i farb oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Środek RM 69N nie jest niebezpieczny i nie zawiera fosforanów, mikroplastiku ani innych krytycznych składników. Nie jest również towarem niebezpiecznym, co czyni go tańszym w transporcie. Naturalny przemysłowy środek czyszczący nie podlega żadnym specjalnym warunkom przechowywania. Pomimo naturalnej formuły zapewnia wysoką moc czyszczenia, która dorównuje konwencjonalnym detergentom, oraz skutecznie usuwa plamy z oleju i tłuszczu. Ten niskopieniący środek czyszczący pozwala na pełne wykorzystanie zbiornika na zanieczyszczoną wodę i jest ekonomiczny w użyciu dzięki stężeniu wynoszącemu zaledwie 0,5%. Idealnie nadaje się do czyszczenia pośredniego i konserwacyjnego posadzek przemysłowych i ESD w centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych, a także w supermarketach, n