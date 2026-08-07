RM 69 2,5L Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, 2.5l

Nietoksyczny przemysłowy środek czyszczący do usuwania typowych plam z oleju i smaru podczas pośredniego lub konserwacyjnego czyszczenia posadzek przemysłowych w centrach logistycznych i środowiskach produkcyjnych.

Wszechstronna opcja do czyszczenia posadzek i powierzchni, przemysłowy środek czyszczący FloorPro Industrial Cleaner RM 69 firmy Kärcher jest szczególnie imponujący w przypadku konserwacji i pośredniego czyszczenia konwencjonalnych posadzek przemysłowych. Nadaje się zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i czyszczenia za pomocą szorowarek, natomiast wyjątkowo niskopieniąca formuła umożliwia wydajne wykorzystanie pojemności zbiornika urządzenia. Skutecznie usuwa typowe plamy oleju i tłuszczu w centrach logistycznych i środowiskach produkcyjnych, pozostawiając jedynie przyjemny, świeży zapach. Ponadto, lekko alkaliczny, nietoksyczny i łatwy w separacji środek do usuwania tłustych zanieczyszczeń doskonale nadaje się do stosowania na posadzkach antystatycznych ESD, jastrychach pływających i cementowych oraz powierzchniach pokrytych żywicą epoksydową. Formuła niezawierająca silikonu oznacza również, że środek można z powodzeniem stosować w zakładach zajmujących się obróbką metali i farb.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 2,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 4
pH 10
Waga (kg) 2,5
Waga z opakowaniem (kg) 2,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 129 x 127 x 300

Właściwości

  • Silny środek do czyszczenia konserwacyjnego i pośredniego mocno zabrudzonych posadzek przemysłowych
  • Bardzo niskie właściwości pieniące
  • Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne
  • Doskonała wydajność czyszczenia
  • Produkt sklasyfikowany jako nie niebezpieczny dla zdrowia
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Może być stosowany zarówno do czyszczenia maszynowego i ręcznego
  • Szybkie oddzielenie oleju od wody w separatorze olejowym
  • Efektywnie szybki
  • Bardzo wysoka wydajność
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Szeroki zakres zastosowań: można używać na wszystkich wodoodpornych, wrażliwych na zasady (np. linoleum) i odpornych na zasady (np. PCW) powierzchniach
RM 69 2,5L Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, 2.5l
RM 69 2,5L Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, 2.5l
RM 69 2,5L Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, 2.5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

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  • Czyszczenie podłóg
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