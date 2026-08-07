Wszechstronna opcja do czyszczenia posadzek i powierzchni, przemysłowy środek czyszczący FloorPro Industrial Cleaner RM 69 firmy Kärcher jest szczególnie imponujący w przypadku konserwacji i pośredniego czyszczenia konwencjonalnych posadzek przemysłowych. Nadaje się zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i czyszczenia za pomocą szorowarek, natomiast wyjątkowo niskopieniąca formuła umożliwia wydajne wykorzystanie pojemności zbiornika urządzenia. Skutecznie usuwa typowe plamy oleju i tłuszczu w centrach logistycznych i środowiskach produkcyjnych, pozostawiając jedynie przyjemny, świeży zapach. Ponadto, lekko alkaliczny, nietoksyczny i łatwy w separacji środek do usuwania tłustych zanieczyszczeń doskonale nadaje się do stosowania na posadzkach antystatycznych ESD, jastrychach pływających i cementowych oraz powierzchniach pokrytych żywicą epoksydową. Formuła niezawierająca silikonu oznacza również, że środek można z powodzeniem stosować w zakładach zajmujących się obróbką metali i farb.