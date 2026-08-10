RM 69 200l Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, 200l

Nietoksyczny przemysłowy środek czyszczący do usuwania typowych plam z oleju i smaru podczas pośredniego lub konserwacyjnego czyszczenia posadzek przemysłowych w centrach logistycznych i środowiskach produkcyjnych.

Wszechstronna opcja do czyszczenia posadzek i powierzchni, przemysłowy środek czyszczący FloorPro Industrial Cleaner RM 69 firmy Kärcher jest szczególnie imponujący w przypadku konserwacji i pośredniego czyszczenia konwencjonalnych posadzek przemysłowych. Nadaje się zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i czyszczenia za pomocą szorowarek, natomiast wyjątkowo niskopieniąca formuła umożliwia wydajne wykorzystanie pojemności zbiornika urządzenia. Skutecznie usuwa typowe plamy oleju i tłuszczu w centrach logistycznych i środowiskach produkcyjnych, pozostawiając jedynie przyjemny, świeży zapach. Ponadto, lekko alkaliczny, nietoksyczny i łatwy w separacji środek do usuwania tłustych zanieczyszczeń doskonale nadaje się do stosowania na posadzkach antystatycznych ESD, jastrychach pływających i cementowych oraz powierzchniach pokrytych żywicą epoksydową. Formuła niezawierająca silikonu oznacza również, że środek można z powodzeniem stosować w zakładach zajmujących się obróbką metali i farb.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 200
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10
Waga (kg) 201,4
Waga z opakowaniem (kg) 209,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 580 x 580 x 970
RM 69 200l Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, 200l
RM 69 200l Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, 200l
RM 69 200l Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, 200l
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Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
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