Środek czyszczący w sprayu FloorPro Spray Cleaner RM 748 firmy Kärcher opracowano do mechanicznego czyszczenia pośredniego powlekanych, wrażliwych na rozpuszczalniki pokryć podłogowych, takich jak linoleum, guma lub PCV. Gotowy do użycia środek czyszczący na bazie wosku nakłada się za pomocą maszyny jednodyskowej w celu usunięcia typowych śladów spowodowanych ruchem pieszych, jednocześnie naprawiając i odświeżając powierzchnię. Ponadto jego specjalna formuła zapewnia właściwości antypoślizgowe, co zwiększa bezpieczeństwo.