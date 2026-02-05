RM 748 FloorPro Środek czyszcząco-regenerujący, 10l
Emulsja antypoślizgowa w sprayu na bazie wosku do wszystkich powlekanych powierzchni twardych. Naprawia i odświeża powlekane posadzki, a także usuwa niechciane ślady obcasów i butów.
Środek czyszczący w sprayu FloorPro Spray Cleaner RM 748 firmy Kärcher opracowano do mechanicznego czyszczenia pośredniego powlekanych, wrażliwych na rozpuszczalniki pokryć podłogowych, takich jak linoleum, guma lub PCV. Gotowy do użycia środek czyszczący na bazie wosku nakłada się za pomocą maszyny jednodyskowej w celu usunięcia typowych śladów spowodowanych ruchem pieszych, jednocześnie naprawiając i odświeżając powierzchnię. Ponadto jego specjalna formuła zapewnia właściwości antypoślizgowe, co zwiększa bezpieczeństwo.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|8,5
|Waga (kg)
|10
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 188 x 307
Właściwości
- Emulsja do czyszczenia i regeneracji zniszczonych powłok
- Na bazie wosku
- Usuwa ślady po obcasach
- Antypoślizgowy
- Nadaje się do polerowania
- Wolny od NTA
- Wolny od VOC
- Wolny od rozpuszczalników
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Powłoka polimerowa