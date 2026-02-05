RM 755 ES środek do czyszczenia podłóg, 10l

Środek do czyszczenia, o przyjemnym cytrynowym zapachu, właściwości niepieniące. Stosowany na wszystkich rodzajach podłóg twardych. Po wyschnięciu nie pozostawia smug. Idealny do podłóg kamiennych o wysokim połysku.

Posadzki o wysokim połysku wykonane z granitu lub gnejsu, a także innych twardych kamieni wymagają specjalnego środka pielęgnacyjnego, który wysycha bez pozostawiania śladów i smug, takiego jak FloorPro Shine Cleaner RM 755 firmy Kärcher, zarówno do ręcznego czyszczenia posadzek, jak i do stosowania na dużych powierzchniach z użyciem szorowarki. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu pośrednim i konserwacyjnym tych ekskluzywnych pokryć podłogowych, ale może być również stosowany na innych powierzchniach, w tym posadzkach antystatycznych ESD. Szybko i niezawodnie usuwa smar, olej, sadzę i zwykłe zanieczyszczenia mineralne spowodowane zanieczyszczeniami drogowymi. Ma również wyjątkowo niskopieniącą formułę do użytku z szorowarkami, co pozwala również na wydajne wykorzystanie objętości zbiornika. Środek czyszczący FloorPro Shine Cleaner RM 755 jest łatwy w separacji i pozostawia przyjemny, świeży zapach po czyszczeniu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 11,4
Waga (kg) 10
Waga z opakowaniem (kg) 10,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307

Właściwości

  • Silny środek do czyszczenia podstawowego i codziennego wszystkich podłóg twardych i elastycznych
  • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
  • Lekki połysk
  • Wysycha bez pozostawiania smug
  • Bardzo niskie właściwości pieniące
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Wolny od fosforanów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
