RM 755 ES środek do czyszczenia podłóg, 20l
Środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika niepozostawiający żadnych smug do czyszczenia pośredniego i konserwacyjnego posadzek i powierzchni. Perfekcyjnie nadaje się do posadzek granitowych o wysokim połysku.
Posadzki o wysokim połysku wykonane z granitu lub gnejsu, a także innych twardych kamieni wymagają specjalnego środka pielęgnacyjnego, który wysycha bez pozostawiania śladów i smug, takiego jak FloorPro Shine Cleaner RM 755 firmy Kärcher, zarówno do ręcznego czyszczenia posadzek, jak i do stosowania na dużych powierzchniach z użyciem szorowarki. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu pośrednim i konserwacyjnym tych ekskluzywnych pokryć podłogowych, ale może być również stosowany na innych powierzchniach, w tym posadzkach antystatycznych ESD. Szybko i niezawodnie usuwa smar, olej, sadzę i zwykłe zanieczyszczenia mineralne spowodowane zanieczyszczeniami drogowymi. Ma również wyjątkowo niskopieniącą formułę do użytku z szorowarkami, co pozwala również na wydajne wykorzystanie objętości zbiornika. Środek czyszczący FloorPro Shine Cleaner RM 755 jest łatwy w separacji i pozostawia przyjemny, świeży zapach po czyszczeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|11,4
|Waga (kg)
|20,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 230 x 430
Właściwości
- Silny środek do czyszczenia podstawowego i codziennego wszystkich podłóg twardych i elastycznych
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Lekki połysk
- Wysycha bez pozostawiania smug
- Bardzo niskie właściwości pieniące
- Przyjemny, świeży zapach
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od fosforanów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
- Czyszczenie podłóg