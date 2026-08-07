Powłoka FloorPro Care Dispersion RM 784 firmy Kärcher to odżywcza dyspersja polimerowa o wysokiej sile krycia, którą nakłada się ręcznie w zaledwie dwóch przejściach za pomocą mopa płaskiego lub aplikatora, szybko schnie i jest bardzo łatwa do późniejszego polerowania. Do wszechstronnego stosowania na elastycznych posadzkach z linoleum i PVC – produkt łączony nadaje się do tworzenia lub odnawiania powłoki ochronnej, a także do wycierania. Skutecznie i niezawodnie usuwa nieestetyczne ślady butów. Powłoka FloorPro Care Dispersion RM 784, w zależności od rodzaju posadzki, tworzy warstwę antypoślizgową (zgodnie z normą DIN 51131 i DIN EN 13893), warstwę odporną na zabrudzenia, warstwę odporną na ścieranie albo jedwabiście matową warstwę.