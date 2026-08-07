RM 784 FloorPro Powłoka ochronna i pielęgnacyjna, 5l
Dyspersja polimerowa do wstępnej, pośredniej i konserwacyjnej pielęgnacji elastycznych pokryć podłogowych. Tworzy antypoślizgową, odporną na zanieczyszczenia oraz ścieranie, półmatową powłokę ochronną.
Powłoka FloorPro Care Dispersion RM 784 firmy Kärcher to odżywcza dyspersja polimerowa o wysokiej sile krycia, którą nakłada się ręcznie w zaledwie dwóch przejściach za pomocą mopa płaskiego lub aplikatora, szybko schnie i jest bardzo łatwa do późniejszego polerowania. Do wszechstronnego stosowania na elastycznych posadzkach z linoleum i PVC – produkt łączony nadaje się do tworzenia lub odnawiania powłoki ochronnej, a także do wycierania. Skutecznie i niezawodnie usuwa nieestetyczne ślady butów. Powłoka FloorPro Care Dispersion RM 784, w zależności od rodzaju posadzki, tworzy warstwę antypoślizgową (zgodnie z normą DIN 51131 i DIN EN 13893), warstwę odporną na zabrudzenia, warstwę odporną na ścieranie albo jedwabiście matową warstwę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|2
|pH
|8
|Waga (kg)
|5,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|192 x 145 x 248
Wideo
Zastosowania
- Floor care
Akcesoria
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